Mitarbeiter*in Finanzcontrolling / BW Controlling m/w/d Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH

Die Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH sucht ab sofort eine*n Mitarbeiter*in Finanzcontrolling / BW Controlling (m/w/d) im Geschäftsbereich Erlösmanagement und Controlling (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.klinikum-karlsruhe.com

Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH

Mitarbeiter*in Finanzcontrolling

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach TVöD-K

29-2072.00 Controlling Verwaltung

Einbringen Ihrer Expertise beim Aufbau eines BI-Systems

Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung inklusive Deckungsbeitragsrechnung

Vorbereitung und inhaltliche Betreuung der regelmäßigen Controlling-Gespräche mit den Kliniken

Betreuung der Kliniken, Institute und Bereiche der nichtmedizinischen Infrastruktur im Erlös- und Kostencontrolling

Erstellung von einschlägigen Unterlagen zu den jährlichen Entgeltverhandlungen mit den Kostenträgern

Übernahme von Aufgaben im Rahmen des Jahresabschlusses in Zusammenarbeit mit der Finanzbuchhaltung, der Abrechnung und dem Medizincontrolling zur Vorlage an den Wirtschaftsprüfer

Übernahme von Aufgaben in diversen Benchmark - Projekten

Erstellung von Hochrechnungsdaten für die monatlichen Berichte und den jährlichen Wirtschaftsplan

Erstellung von Präsentationen/ Präsentationsinhalten und Entscheidungsvorlagen für die Geschäftsführung und Aufsichtsrat