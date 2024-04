Nardini Klinikum Landstuhl Zweibrücken mit neuem Kaufmännischen Direktor (Presseinformation).

Seit 1. Juni 2022 ist Christian Finkler der neue Kaufmännische Direktor im Nardini Klinikum. Der 44-jährige tritt die Nachfolge von Thomas Frank an, der seit Sommer 2020 kommissarisch als Ansprechpartner für den kaufmännischen Bereich tätig war. „Christian Finkler ist ein ausgewiesener Experte im

Gesundheitswesen. Er hat langjährige Erfahrung in der Unternehmenssteuerung und war für die Budgetverhandlungen und die strategische Ausrichtung eines großen Klinikträgers

mitverantwortlich“, erklärt der Geschäftsführer des Nardini Verbundes Frank F.

Banowitz. „Er wird unsere Klinikstandorte in Zweibrücken und Landstuhl

tatkräftig und kompetent weiterentwickeln.“

Der neue Kaufmännische Direktor war nach dem Fachstudium an der Bankakademie in

Frankfurt zunächst bei der Sparda-Bank Saarbrücken tätig. Im Oktober 2004

erfolgte der Wechsel ins Gesundheitswesen. Bei der Saarland-Heilstätten GmbH

war Finkler zunächst Leiter des Konzern-Controllings. 2012 erfolgte die

Berufung zum stellvertretenden Verwaltungsdirektor des Klinikums Merzig.

Zusätzlich war er wirtschaftlich verantwortlich für das dem Klinikum

angeschlossene Seniorenzentrum. Als Prokurist von mehreren Medizinischen

Versorgungszentren verfügt er zudem über umfangreiche Kenntnisse im ambulanten

Versorgungsbereich.

Finkler Christian Mitarbeiterpotrait

Christian Finkler wird in den ersten Wochen während einer gründlichen

Einarbeitung die Menschen

und die Einrichtungen kennenlernen

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Das Nardini Klinikum hat sich auch

in der Pandemie gut entwickelt und ist für die Zukunft stabil aufgestellt“

erklärt Finkler. „Die anstehenden großen Veränderungen im Gesundheitswesen mit

zunehmender Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation, stellen große

Herausforderungen für alle Kliniken dar. Gemeinsam mit der Krankenhausleitung

werden wir im Nardini Klinikum die erforderlichen strategischen Maßnahmen in

den Fokus nehmen und konsequent umsetzen.“

Christian Finkler ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern, mit denen er in

seiner Freizeit gerne Sport treibt und in seiner saarländischen Heimat

unterwegs ist.

Quelle: Presseinformation, 09.06.2022