Neue Fachserie: Erfolgsfaktor Nachhaltigkeit für soziale Organisationen

Strategische und operative Ansätze zur Umsetzung von Nachhaltigkeitsaspekten in der betrieblichen Praxis - Handlungsoptionen (Bank f. Sozialwirtschaft).

Die Bank für Sozialwirtschaft (BFS) hat den ersten Band ihrer neuen Fachserie „Erfolgsfaktor Nachhaltigkeit in der Sozialwirtschaft“ veröffentlicht. Die vierbändige Reihe nimmt die Rahmenbedingungen und Anforderungen an ein nachhaltiges Sozial- und Gesundheitswesen in den Blick. Sie untersucht auf Basis einer empirischen Erhebung die strategischen und operativen Ansätze zur Umsetzung von Nachhaltigkeitsaspekten in der betrieblichen Praxis und im

Immobilienbestand. Hieraus werden Handlungsoptionen für soziale Organisationen,

Verbände, Politik und Finanzinstitute abgeleitet.

„Insbesondere für soziale Organisationen ist es unerlässlich, rechtzeitig

Nachhaltigkeitskriterien in ihre betrieblichen Handlungsfelder einzubeziehen

und sich auf die stark steigenden Dokumentationsanforderungen vorzubereiten. Um

die Dynamik der Entwicklungen bewältigen zu können, bedarf es konkreter

Orientierungshilfen“, sagt Prof. Dr. Harald Schmitz, Vorsitzender des Vorstands

der BFS, anlässlich der Veröffentlichung. Für langfristige Wertschöpfung ist

Nachhaltigkeit Voraussetzung.

Zielsetzung des ersten Bandes ist eine Bestandsaufnahme der Rahmenbedingungen

zum Einstieg in das Thema Nachhaltigkeit. Er gibt einen Überblick über die

einzelnen Aspekte von Nachhaltigkeit, aktuelle Trends sowie die gesetzlichen

Anforderungen an eine nachhaltige Betriebsführung. Die nachfolgenden Bände der

Fachserie befassen sich mit den Themenschwerpunkten „Soziale Nachhaltigkeit“

(Band 2), „Ökologische Nachhaltigkeit“ (Band 3) und „Nachhaltige

Vermögensanlage“ (Band 4).

Ergänzend zu der Publikationsreihe behandelt die BFS in der digitalen

Vortragsreihe „STRATEGIEIMPULS Immobilien“ in drei Veranstaltungen zwischen

Juni und August 2022 das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung. Damit werden

Träger auf die ab 2024 verpflichtend geltenden Anforderungen zum

Nachhaltigkeitsreporting vorbereitet. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Die Publikation „Anforderungen der sozial-ökologischen Transformation an die

Sozialwirtschaft“ kann kostenfrei unter

www.sozialbank.de/news-events/publikationen/bfs-marktreports heruntergeladen

werden.

Die Anmeldung zur BFS-Vortragsveranstaltung „Strategieimpulse Immobilien |

Nachhaltigkeitsbericht | Teil 1: Bestandsaufnahme“ am 9. Juni 2022 und den

Folgeveranstaltungen ist unter www.sozialbank.de/news-events/veranstaltungen

möglich.

Quelle: Bank f. Sozialwirtschaft, 07.06.2022