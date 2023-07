Klinische Kodierfachkraft (m/w/d) Martin Luther Krankenhaus Berlin

Das Martin Luther Krankenhaus Berlin sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Klinische Kodierfachkraft (m/w/d) (Stellenanzeige).

Martin Luther Krankenhaus

Klinische Kodierfachkraft

Voll- oder Teilzeit

38,5

Vergütung: Tarif nach AVR DWBO mit Grundgehalt zwischen 40.039 und 46.361 Euro im Jahr

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Sie arbeiten bei uns in einem engagierten und erfahrenen Team, bestehend aus Fallbegleiter *innen und Ärzt*innen, das sich gegenseitig unterstützt und auf Augenhöhe kommuniziert.

In regelmäßigen Teamsitzungen tauschen wir uns zu komplexen Kodierfragen und aktuellen rechtlichen Fragestellungen aus.

Als Fallbegleitung stehen Sie in engem Austausch mit unserem medizinischen Personal und stellen somit einen zeitnahen und korrekten Fallabschluss sicher.

Sie kodieren fallbegleitend auf Grundlage der Dokumentation in unserer digitalen Patientenakte sämtliche Diagnosen unserer stationären Patient*innen.

Die operative und interventionelle Kodierung unserer klinisch tätigen Ärzt*innen wird durch Sie auf Vollständigkeit und Einhaltung der Kodierrichtlinien geprüft.

Anfragen von Krankenkassen und Prüfungen durch den Medizinischen Dienst unterstützen Sie mit Ihrer Fachkompetenz.

Durch Ihre Rückmeldungen tragen Sie zur Verbesserung der Dokumentation bei