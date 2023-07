Verabschiedung der Verwaltungsdirektorin des Evangelischen Krankenhauses Witten

Evangelisches Krankenhaus Witten: Verwaltungsdirektorin geht in den Ruhestand (Mediennachricht).

Von der Hauptnachtwache hat sich Ingeborg Drossel bis an die Verwaltungsspitze hochgearbeitet: Nun verabschiedet sich die Verwaltungsdirektorin in den Ruhestand. Es gibt kaum eine Abteilung, in der Ingeborg Drossel nicht schon selbst mitangepackt hat: Einst als Hauptnachtwache ihren Dienst im

Evangelischen Krankenhaus Witten angetreten, hat sie sich im Laufe der Jahre bis an die Verwaltungsspitze hochgearbeitet. Nach 27 Jahren ist nun Schluss: Die

Verwaltungsdirektorin verabschiedet sich in den Ruhestand.

„Es hat Spaß gemacht“, sagt die heute 63-Jährige, wenn sie auf ihre Arbeit im

EvK zurückblickt. Selbstverständlich ist das nicht, schließlich gehörten auch

schwierige Zeiten dazu. „Mit einem tollen Team an seiner Seite lässt sich aber

so manche Herausforderung meistern“, weiß die Verwaltungsdirektorin – und denkt

an 2005 zurück. Als das EvK im Zuge der Gesundheitsreform in finanzielle

Schieflage geraten war, verhängten das Diakoniewerk Ruhr Witten und die Innere

Mission als neue Holding drastische Sparmaßnahmen. Als Mitglied der

Mitarbeitervertretung stellte Ingeborg Drossel damals den Sozialplan für das

Haus mit auf. „Das war keine einfache Zeit“, sagt sie mit Blick auf die vielen

nötig gewordenen Kündigungen. Erst, als die Diakonie Ruhr 2009 mit der

Evangelischen Krankenhausgemeinschaft Herne | Castrop-Rauxel einen erfahrenen

Partner für die Krankenhaussparte fand, kehrten ruhigere Zeiten ein.

Allerdings nicht für Ingeborg Drossel: Nachdem sie Aus- und Weiterbildungen zur

Abteilungsleitung, Praxisanleitung sowie zur Organisations- und

Krankenhausmanagerin absolviert hatte, übernahm die examinierte

Krankenschwester mehr und mehr Leitungsfunktionen: erst die Leitung

Funktionsdiagnostik und onkologische Ambulanz, dann die Abteilungsleitung für

die Bereiche interdisziplinäre Aufnahme, Funktionsdiagnostik, Endoskopie,

OP/Anästhesieabteilung und Patientenruf, später die Geschäftsbereichsleitung

Pflege (Schwerpunkt Personalentwicklung) und schließlich die

Pflegedienstleitung. Seit 2017 leitet sie die Geschicke des EvK Witten als

Verwaltungsdirektorin. „Geplant war das nicht“, schmunzelt Ingeborg Drossel.

Missen möchte sie heute aber keine der Tätigkeiten: „Jede Aufgabe hatte ihren

Reiz.“ Und beschert ihr heute schöne Erinnerungen: Zum Beispiel die als

Pflegedienstleitung. Damals begleitete sie den Umbau der Stationen. Im Zuge der

Sanierung hatten Arbeiter die Hauptwasserleitung getroffen. Das Wasser strömte

wie ein Wasserfall von der Station 3A in die 2. Etage des Hauses. „Ich werde

nicht vergessen, wie Schwester Maria mit dem Regenschirm über den Stationsflur

ging, um die Patienten zu versorgen“, lacht Ingeborg Drossel, die damals –

selbst knöcheltief im Wasser stehend – sofort ihre Hose hochkrempelte und zur

Flitsche griff.

Diese Bodenständigkeit hat sie sich bis heute bewahrt – genauso wir ihre

zupackende Mentalität. Die war vor allem in ihren letzten beiden EvK-Jahren

mehr denn je gefordert, als Corona so manchen Feierabend durchkreuzte und das

gesamte Team vor große Herausforderungen stellte. Doch auch die hat Ingeborg

Drossel am Ende zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen gemeistert.

Jetzt aber warten der Ruhestand – und ein Wollknäuel: „Ich habe mir

vorgenommen, einen Pullover zu stricken – und zwar genau so, wie ich ihn mir

vorstelle“, verrät die scheidende Verwaltungsdirektorin. Erst einmal aber heißt

es: Nichtstun. „Die nächsten vier Wochen werde ich einfach nur entspannen.“

Quelle: Mediennachricht, 22.12.2022