Brandenburger Landesregierung verabschiedet Konzept zur Universitätsmedizin Lausitz (Pressenachricht).

Das Brandenburger Landeskabinett hat gestern die finalisierten Pläne für die geplante Universitätsmedizin in Cottbus bekanntgegeben hat. Hierzu ein Statement der Geschäftsleitung des Carl-Thiem-Klinikums: „Cottbus bekommt eine staatliche Universitätsmedizin! Das Brandenburger Landeskabinett hat

heute den Weg für den Aufbau der Universitätsmedizin Lausitz geebnet und ein finales Gesamtkonzept verabschiedet. Das Carl-Thiem-Klinikum

wird zur Universitätsklinik ausgebaut. Eine wegweisende Entscheidung für die

Stadt Cottbus und die gesamte Region – die wir sehr begrüßen. Das CTK hat sich

bereits in verschiedenen Arbeitsgruppen intensiv mit dem Curriculum für die

Medizinerausbildung und Schwerpunkten der zukünftigen Forschung beschäftigt.

Nun können weitere, konkrete Planungen vorangetrieben werden. Daher sehen wir

den heutigen Meilenstein als ein wichtiges Signal! Die Universitätsmedizin

ermöglicht nicht nur jungen Menschen das Medizinstudium in Cottbus, es zeigt

auch Medizinerinnen und Medizinern eine wissenschaftliche Perspektive in der

Lausitz auf und wird langfristig dem Ärztemangel in der Region entgegenwirken.

Damit werden neue Impulse für die Medizin der Zukunft gesetzt, über

Brandenburger Grenzen hinaus. Wir sind überzeugt, dass das Carl-Thiem-Klinikum

als Teil der Universitätsmedizin Lausitz gemeinsam mit allen Akteuren Maßstäbe

setzen kann. Deswegen freuen wir uns über diese klaren Entscheidungen und

hoffen auf ein positives Votum des Wissenschaftsrates‘‘

Anbei zudem die Pressemitteilung des Brandenburger Wissenschaftsministeriums

Konzept für Innovationszentrum Universitätsmedizin Cottbus steht

Ministerin Schüle präsentiert Leitlinien nach Kabinettbefassung

Das Kabinett hat heute in Potsdam die Leitlinien der Landesregierung für das

Konzept für den Aufbau des Innovationszentrums Universitätsmedizin Cottbus

(IUC) beschlossen. Wissenschaftsministerin Dr. Manja Schüle hat im Anschluss an

die Kabinettbefassung gemeinsam mit den Projektbeauftragten Dr. Ulrike Gutheil

und Prof. Dr. Eckhard Nagel die wesentlichen Inhalte des Konzepts präsentiert.

Das Konzept soll Ende März an den Wissenschaftsrat zur Begutachtung übergeben

werden. Mit einem Ergebnis der Begutachtung wird im Frühjahr 2024 gerechnet.

Abhängig davon könnte die Medizinische Universität Mitte 2024 gegründet werden,

2026 könnten dann die ersten Studierenden starten.

Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke: „Das Innovationszentrum

Universitätsmedizin Cottbus“ (IUC) ist ein zentraler Bestandteil unseres

Konzepts zur Strukturentwicklung der Lausitz. Wenn jetzt die nächsten Hürden

genommen werden, bekommt die Region ein neues Markenzeichen, das auch in die

sächsische Lausitz ausstrahlen wird. Das IUC gibt der Attraktivität von Cottbus

einen weiteren Schub. Hier werden junge Medizinerinnen und Mediziner aus dem

In- und Ausland ausgebildet, die wir dringend als Nachwuchs in unseren

Krankenhäusern und Arztpraxen brauchen. Das IUC soll ein Modell zur

medizinischen Versorgung im ländlichen Raum werden. Ich freue mich darauf.“

Wissenschaftsministerin Dr. Manja Schüle: „Wir haben angekündigt, dass wir bis

zum Frühjahr 2023 das fertige Konzept für den Aufbau des Innovationszentrums

Universitätsmedizin Cottbus vorlegen. Gestern hat offiziell der Frühling

begonnen, heute haben wir die Leitlinien im Kabinett verabschiedet, bis Ende

März ist das Konzept beim Wissenschaftsrat. Versprochen. Gehalten. Mit dem

Aufbau des IUC schaffen wir Arbeitsplätze, sichern die wohnortnahe medizinische

Versorgung und bilden Medizinerinnen und Ärzte für das Gesundheitssystem von

Morgen aus. Konkret: Der Bund und wir investieren bis 2038 rund 2,1 Milliarden

Euro für Aufbau und Betrieb des IUC. Bis 2035 schaffen wir allein im Bereich

Forschung und Lehre rund 1.300 Stellen – dazu wird noch eine Vielzahl von

Arbeitsplätzen im Umfeld der Unimedizin kommen. Und wir planen mit 200

Studienplätzen pro Jahr – im Endausbau werden etwa 1.200 junge Menschen in

Cottbus Medizin studieren. Die Gründung einer eigenständigen

Medizin-Universität in Cottbus erleichtert nicht nur die Lösung einer ganzen

Reihe kniffliger steuer-, tarif- und versorgungsrechtlicher Fragen – sie

schafft auch die Grundlage für eine optimale Entwicklung des IUC und der BTU:

Beide können sich künftig auf ihre Stärken konzentrieren und auf Augenhöhe

kooperieren. Der Aufbau einer staatlichen Universitätsmedizin in Cottbus ist

eines der ambitioniertesten Projekte der Landesregierung bei der

Strukturentwicklung der Lausitz. Aber mir ist wichtig: Das IUC wird nicht

einfach nur die 37. staatliche Universitätsmedizin in Deutschland. Krisen wie

Corona, die demografische Entwicklung und die zunehmende Digitalisierung

verlangen nach zeitgemäßen Antworten in der Gesundheitsversorgung. Wir geben

sie mit dem IUC: Die Verknüpfung von Versorgung, Lehre und Forschung mit den

Schwerpunkten ‘Gesundheitssystemforschung‘ und ‘Digitalisierung des

Gesundheitswesens‘ ist ein Profil, das es bisher nirgends in Deutschland gibt.

Ein absolutes Alleinstellungsmerkmal!“

Dr. Ulrike Gutheil: „Gemeinsam mit dem Bundesforschungsministerium haben wir

ein tragfähiges Finanzierungskonzept für das IUC bis 2038 entwickelt. Der Bund

unterstützt den Aufbau des IUC im Bereich Forschung mit Mitteln aus dem

Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen mit 1,2 Milliarden Euro. Hinzu kommen

rund 500 Millionen Euro für Investitionen in Bauten und digitale

Infrastrukturen. Außerdem haben wir mit dem Bund vereinbart, rechtzeitig vor

dem Auslaufen der Förderung Möglichkeiten einer langfristigen Förderung der

Forschung am IUC nach 2038 zu sondieren. Auch hinsichtlich des Trägerwechsels

des Carl-Thiem-Klinikums sind wir auf einem guten Weg. Wir wollen diesen

Wechsel partnerschaftlich mit der Stadt Cottbus gestalten und werden gemeinsam

eine Grundlagenvereinbarung zur Regelungen der Modalitäten erarbeiten. Das

Klinikum soll dann zusammen mit der Gründung des IUC im Jahr 2024 in

Landesträgerschaft übergehen und zum Universitätsklinikum werden.“

Prof. Dr. Eckhard Nagel: „Die aktuellen Entwicklungen in der medizinischen

Versorgung in unserem Land sind geprägt von unterschiedlichen existentiellen

Erfahrungen: Die Pandemie hat allen vor Augen geführt, welchen Stellenwert eine

höchst qualifizierte, leicht zugängliche und wohnortnahe Versorgung hat. Der

medizinisch-wissenschaftliche Fortschritt bietet neue Behandlungsmöglichkeiten,

von denen alle Generationen profitieren. Zugleich ist der Fachkräftemangel in

vielen Bereichen der medizinischen Leistungserbringung spürbar. Mit dem Aufbau

der Medizinischen Universität in der Lausitz geben wir eine wichtige Antwort.

Die Universitätsmedizin in Cottbus wird durch den von der

IUC-Expertenkommission vorgeschlagenen interprofessionellen Lehransatz einen

Vorbildcharakter haben. Auch im Hinblick auf die Forschungsschwerpunkte werden

neue Wege beschritten. Die Gesundheitssystemforschung wird in der Modellregion

Lausitz neue Planungs- und Behandlungswege erforschen, die bei Erfolg

bundesweite Auswirkungen haben werden. Hierbei spielt die Digitalisierung eine

zentrale Rolle, denn sie ermöglicht eine umfassende Gesundheitsdatennutzung.

Diese ist für die Diagnostik und Therapie von Erkrankungen wie für die Funktion

von medizinischen Einrichtungen unabdingbar. Mit diesen Forschungsschwerpunkten

wird die Medizinische Universität exzellente Beiträge liefern und ein kluger

Kooperationspartner für die BTU werden. Die Universitätsmedizin wird also nicht

nur die Rahmenbedingungen in der Lausitz verbessern: Sie wird das Leben in

dieser besonderen Region ganz konkret für alle spürbar lebenswerter machen.”

Prof. Dr. Karl Max Einhäupl, Vorsitzender der Expertenkommission IUC: „Mit der

Verabschiedung im Kabinett nimmt die Gründung einer Medizinerausbildung in der

Lausitz eine weitere Hürde vor dem Wissenschaftsrat. Es ist zu begrüßen, dass

die Landesregierung auch weiterhin uneingeschränkt hinter den

Finanzierungszusagen steht. Mit der Umsetzung der von der Expertenkommission

2021 formulierten Empfehlungen werden in Cottbus in enger Zusammenarbeit mit

der BTU die Voraussetzungen geschaffen, einen in Deutschland einmaligen und in

Europa führenden Standort für Gesundheitssystemforschung und zur

Weiterentwicklung digitaler Innovationen für das Gesundheitssystem zu schaffen.

Wir haben in unseren Empfehlungen zunächst eine andere Trägerstruktur ins Auge

gefasst – aber wir sind davon überzeugt, dass die jetzige Lösung die beste für

beide Hochschulen ist.“

Das Land Brandenburg plant den Aufbau des Innovationszentrums

Universitätsmedizin Cottbus als eigenständige Universität, die eng mit der BTU

Cottbus-Senftenberg kooperieren soll. Das IUC soll aus einer

Universitätsmedizin und einem digital unterstützten Netzwerk von Akteuren der

Gesundheitsversorgung in der „Modellregion Gesundheit Lausitz“ bestehen. Mit

der Forschung am IUC soll ein Beitrag zur Weiterentwicklung des

Gesundheitssystems in Deutschland geleistet werden. Hierzu werden die

Forschungsschwerpunkte Gesundheitssystemforschung und Digitalisierung des

Gesundheitswesens aufgebaut. Das Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus wird in diesem

Zusammenhang zum Universitätsklinikum und Digitalen Leitkrankenhaus ausgebaut.

Mit der Verankerung des IUC im Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen wurden im

August 2020 die Voraussetzungen für eine finanzielle Unterstützung des Bundes

geschaffen.

Eine hochkarätige zehnköpfige Expertenkommission unter der Leitung von Prof.

Dr. Karl Max Einhäupl hatte im August 2021 Empfehlungen zum Aufbau des IUC

präsentiert. Sie waren die Grundlage für die Leitlinien und das Konzept. Im

November 2022 hatten zentrale Akteure ein Memorandum of Understanding

unterzeichnet, in dem Kammern, Verbände und Vereine aus Gesundheit und Pflege

sowie Kranken- und Pflegekassen aus der Region ihre Absicht bekräftigt haben,

die Modellregion Gesundheit Lausitz mit aufzubauen. Die Expertenkommission wird

diesen Prozess weiterhin begleiten.

Weitere Informationen sowie die zentralen inhaltlichen Aspekte des Konzepts

sind unter

https://mwfk.brandenburg.de/mwfk/de/wissenschaft/innovationszentrum-universitaetsmedizin-cottbus

abrufbar.

Quelle: Pressenachricht, 22.03.2023