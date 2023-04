Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein: Neue Geschäftsführung gestartet

Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein: Neue Geschäftsführung wolle angestoßene Projekte gemeinsam erfolgreich fortsetzen... (Pressemeldung).

Seit dem 1. April sind sie als Geschäftsführer im GK-Mittelrhein tätig: Dr. rer. pol. Klaus Goedereis und Christian Straub. „Wir sind dank einer sehr kollegialen und vertrauensvollen Übergabe mit der bisherigen Geschäftsführerin Melanie John gut im GK-Mittelrhein gestartet und haben bereits alle fünf

Standorte kennengelernt“, berichtet Geschäftsführer Dr. rer. pol. Klaus Goedereis. „Durch die hohe Kompetenz und das große Engagement der fast

4300 Mitarbeitenden wird das GK-Mittelrhein dem Ruf als Maximalversorger mehr

als gerecht.

26 Fachbereiche und 29 zertifizierte Einheiten in 50 Kliniken: Das ist schon

sehr vielfältig und beeindruckend“, betont Geschäftsführer Christian Straub

und ergänzt: „Zumal das GK-Mittelrhein in allen Sektoren, insbesondere in

Medizin und Pflege, stark vernetzt agiert – davon profitieren alle:

Mitarbeitende, Patienten, Bewohner, Klienten und externe Kooperationspartner.“

Gemeinsam mit den Führungsteams in den Standorten und in den Geschäftsbereichen

haben sich die beiden neuen Geschäftsführer zum Ziel gesetzt, das Unternehmen,

welches einer der zehn größten Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz ist, auf Kurs zu

halten und insbesondere angestoßene Projekte gemeinsam erfolgreich fortzusetzen.

Quelle: Pressemeldung, 12.04.2023