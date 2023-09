Mitarbeiter Medizincontrolling (m/w/d) Klinikum Landau Südliche Weinstraße GmbH

Die Klinikum Landau Südliche Weinstraße GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Mehr Informationen: www.klinikum-ld-suew.de

Klinikum Landau Südliche Weinstraße GmbH

Mitarbeiter Medizincontrolling

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Vergütung nach TVöD

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

• Aktive Mitarbeit an einer möglichst fallbegleitenden, optimierten und MD-sicheren Kodierung (Schwerpunkt Chirurgie)

• Finale Abrechnungsfreigabe der vom Team der Kodierfachkräfte erstellten Primärkodierung im Sinne einer zentralen Kodierungsrevision im 4-Augen-Prinzip

• Regelmäßige Schulung der Kodierfachkräfte

• Mitwirkung an der Bearbeitung von Kostenträgeranfragen (v.a. MBEG, KAIN, INKA), am Erörterungsverfahren sowie an Falldialogen in Zusammenarbeit mit dem MD-Management

• Teilnahme am einzelfallbezogenen Begutachtungsverfahren des Medizinischen Dienstes

• Regelmäßiger Austausch mit dem Ärztlichen Dienst und der Pflege hinsichtlich DRG-relevanter Abrechnungsbelange

• Mitwirkung an der Dokumentation in der externen Qualitätssicherung sowie deren Umsetzungssupervision und Datenmanagement

• Konstruktive Beteiligung an der Weiterentwicklung der Ablauforganisation und der Prozesse der Abteilung