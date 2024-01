Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik mit neuem Klinikdirektor

Neuer Klinikdirektor in der Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik (Pressemeldung).

Zum 1. Januar hat Tobias Ohler den Posten als Klinikdirektor in der Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik in Nümbrecht übernommen. Der 44-jährige Diplom-Kaufmann ist seit Jahren im Gesundheitswesen tätig und war zuletzt Kaufmännischer Direktor der Krankenhaus Düren gGmbH. Ohler kommt gebürtig aus dem Oberbergischen und freut sich auf seine neue Aufgabe in der Region: „Die Klinik in Nümbrecht kenne ich bereits seit meinem Zivildienst und ich freue mich diesen Standort in den nächsten Jahren als Klinikdirektor weiterzuentwickeln.“

Tobias Ohler hat das Gymnasium in Wiehl besucht und im Anschluss seinen Zivildienst als Rettungssanitäter absolviert. In Nürnberg, Bonn und Köln hat er Betriebs- und Volkswirtschaftslehre studiert und war nach seinem Studienabschluss in verschiedenen Akut-Kliniken sowie als Geschäftsführer einer Rehaklinik beschäftigt. „Die Gesundheitsbranche ist ein sehr spannender Bereich in einem dynamischen Umfeld. Dabei ist es wichtig, auf Veränderungen zu reagieren und die Möglichkeit des Mitgestaltens nicht aus dem Auge zu verlieren,“ so Ohler. Mitgestalten wolle er auch in der Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik zukünftig. Zu seinen Plänen gehört etwa, das hohe Niveau der Reha zu halten und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Hierfür müsse man die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten gut kennen. „Es ist wichtig, miteinander ins Gespräch zu gehen und genau hinzuhören, was die Patientinnen und Patienten benötigen. Dafür möchten wir ihnen unter anderem feste Gesprächsangebote zur Verfügung stellen.“

An der Arbeit in der Rehabilitation schätzt er im Vergleich zur Akutklinik unter anderem die Verweildauer der Betroffenen. „In der Reha bleiben die Patientinnen und Patienten länger und wir haben mehr Möglichkeiten, sie bei dem Weg zurück ins Alltagsleben zu unterstützen. Die Teams hier arbeiten dafür alle multidisziplinär und Hand in Hand.“ Zudem sei die Klinik in der Region sehr gut vernetzt und eine wichtige Instanz in der hiesigen Gesundheitsversorgung.

Eine sehr passende Nachbesetzung

Auch Tobias Hummel, Geschäftsführer der Dr. Becker Klinikgruppe freut sich, den gebürtigen Oberberger für die Klinik gewonnen zu haben: „Herr Ohler hat den Betrieb in einer Klinik schon aus mehreren verschiedenen Perspektiven erlebt. Damit ist er für die Position als Klinikdirektor bestens qualifiziert. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit“, so Hummel.

Die Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik begrüßt ihre orthopädischen und neurologischen Patient:innen seit 1995 direkt am Kurpark in Nümbrecht und zählt zu den größten Arbeitgebern in der Umgebung.

Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik

Die Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik ist seit über 25 Jahren auf Rehabilitationsmaßnahmen in den Bereichen Neurologie, Orthopädie und Osteologie spezialisiert. Sie verfügt außerdem über eine interdisziplinäre neuro-orthopädische Station sowie eine Station mit 20 neurologisch-neurochirurgischen Frührehabetten. Insgesamt behandelt die Klinik pro Jahr durchschnittlich 3.600 Rehabilitand:innen und beschäftigt rund 320 Mitarbeitende am Standort Nümbrecht im Bergischen Land. Die Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik gehört mit sieben weiteren Rehabilitationskliniken zur Dr. Becker Klinikgruppe. Das inhabergeführte Familienunternehmen mit Hauptsitz in Köln hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Rehabilitation des 21. Jahrhunderts zu gestalten.

Quelle: Pressemeldung, 10.01.2024