Agaplesion Bethanien Krankenhaus Heidelberg mit personellen Veränderungen

Agaplesion Bethanien Krankenhaus Heidelberg: Neuer Interims-Geschäftsführer übernimmt (Medienmeldung).

Am AGAPLESION BETHANIEN KRANKENHAUS HEIDELBERG stehen personelle Veränderungen an: Zum 30. Juni 2023 wird Florian Kesberger die Geschäftsführung, die er seit 2019 innehat, auf eigenen Wunsch niederlegen. „Florian Kesberger hat das AGAPLESION BETAHNIEN KRANKENHAUS HEIDELBERG mit viel Engagement und

Innovationsfreude erfolgreich geleitet. In vielen Jahren seines beruflichen Schaffens hat er mehrere Stationen bei AGAPLESION erfolgreich durchlaufen. Dafür danke ich ihm im Namen des gesamten Vorstands herzlich und

wünsche ihm für seine künftige Aufgabe alles Gute und Gottes Segen“, so Dr.

Markus Horneber, Vorstandsvorsitzender der AGAPLESION gAG.

Die Geschäfte wird ab dem 1. Juli 2023 interimsweise Tim Allendörfer

übernehmen, der in der AGAPLESION Zentrale in Frankfurt aktuell das Budget- &

Patientenmanagement leitet. Allendörfer verfügt als langjähriger

Geschäftsführer des AGAPLESION EVANGELISCHES KRANKENHAUS MITTELHESSEN in Gießen

über viel Erfahrung als Krankenhausmanager.

Als Geriatrisches Zentrum am Universitätsklinikum Heidelberg ist das AGAPLESION

BETHANIEN KRANKENHAUS HEIDELBERG spezialisiert auf die Versorgung geriatrischer

Patient:innen. Das Angebotsspektrum umfasst präventive, kurative,

rehabilitative, sowie palliative Leistungen im stationären und ambulanten

Bereich. Die interdisziplinäre Behandlung älterer Patient:innen nach neuesten

wissenschaftlichen Standards ist eine der zentralen Aufgaben des Geriatrischen

Zentrums. Viele Mitarbeiter:innen sind darüber hinaus als Wissenschaftler:innen

in Forschung und Lehre aktiv, um die Behandlungsmöglichkeiten aktiv

mitzugestalten und stetig zu optimieren.

Quelle: Medienmeldung, 30.05.2023