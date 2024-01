Alexianer Krefeld mit neuer Betriebsleitung

Alexianer Krefeld: Neue Klinikdirektorin ergänzt das Leitungsgremium (Mediennachricht).

Strategisch und personell gut aufgestellt. Mit Jahresbeginn 2024 hat sich die Betriebsleitung der Alexianer Krefeld GmbH neu formiert. Neben Regionalgeschäftsführer Benjamin M. Koch, Pflegedirektorin Nicole Hilbert-​Kluczkowski und Ärztlichem Direktor Professor Dr. Hans-​Jürgen von Giesen gehört nun auch Dr. Kathrin Batzill in der Funktion der Klinikdirektorin zu diesem Führungsgremium. Dr. Batzill ist seit 2015 bei den Alexianern tätig und verantwortet jetzt das operative Geschäft des Standorts Krefeld. Sie erklärt: „Wir wollen der Alexianer Krefeld GmbH und somit auch unseren Mitarbeiter*innen und Patienten ein Team mit Herz sein, das die Werte der Alexianer verkörpert. Wir sehen uns sehr gut gerüstet für die Zukunft." Dr. Kathrin Batzill ist Medizinerin mit Schwerpunkt Innere Medizin und bringt langjährige Erfahrung im Bereich Qualitätsmanagement sowie im klinischen Prozessmanagement mit. Zuletzt war sie Leiterin der Abteilung für Organisationsentwicklung.

Die Neuformierung des Teams der Betriebsleitung hat bereits in den vergangenen Wochen begonnen. Pflegedirektorin Nicole Hilbert-​Kluczkowski und Regionalgeschäftsführer Benjamin M. Koch sind ebenfalls noch recht neu im Team. Professor Dr. von Giesen, renommierter Chefarzt der Klinik für Neurologie, bildet hier eine Ausnahme, da er bereits seit 2005 Ärztlicher Direktor der Alexianer Krefeld GmbH ist.

Die Funktion der Klinikdirektorin ist neu in der Betriebsleitung. Damit sollen die sich dynamisch verändernden Prozesse im Krankenhaus und in den Rehabilitationseinrichtungen zukunftssicher gestützt werden. Außerdem sollen damit Ressourcen geschaffen werden, um im neu gebildeten regionalen Alexianer-​Verbund Rheinland zwischen den Krankenhäusern in Krefeld, Düsseldorf, Aachen und Stolberg die Zusammenarbeit zu stärken. In Personalunion als Verbundgeschäftsführer ist Benjamin M. Koch hier vor allem für die strategische Ausrichtung des rheinischen Teils der bundesweit agierenden Alexianer-​Gruppe verantwortlich, zu der auch die Alexianer-​Region Krefeld gehört.

Quelle: Mediennachricht, 16.01.2024