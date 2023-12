Ärztin / Arzt für medizinische Kodierung (w/m/d) Hôpitaux Robert Schuman (HRS) Luxemburg

Hôpitaux Robert Schuman (HRS), Luxemburg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Ärztin / Arzt für medizinische Kodierung (w/m/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.hopitauxschuman.lu

Hôpitaux Robert Schuman (HRS)

Ärztin / Arzt für medizinische Kodierung

Teilzeit

80%

Vergütung: Attraktive Vergütung

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

Organisation der Arbeit des Teams in Zusammenarbeit mit dem verantwortlichen DIM Arzt

Gewährleistung der Qualität und Vollständigkeit der Kod1erung medizinischer und administrativer Daten im Rahmen des Projekts des Iuxemburgischen Gesundheitsministeriums zur Dokumentation und Klassifizierung von Krankenhausaufenthalten DCSH (siehe www.dcsh.Iu)

Coaching, Motivation und Anleitung der Kodierfachkräfte

Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärzten bei der Verbesserung der medizinischen Dokumentation

Durchführung der internen und nationalen Schulungen der Kodierfachkräfte und Ärzte zur medizinischen Kodierung und Dokumentation

Mitwirkung an der Erstellung medizinischer Indikatoren zum Monitoring der Aktivitäten der Einrichtung

Durchführung von Datenanalysen und Erstellung von Dashboards für die Direktion, Ärzte und Abteilungsleiter

Mitwirkung an der Entwicklung des internen medizinischen Controlling

Teilnahme an den Arbeitsgruppen des DCSH-Projektes

Repräsentation der Abteilung bei Sitzungen mit der Gesundheitsdirektion, der nationalen Gesundheitskasse und anderen Parteien

Teilnahme an verschiedenen HRS Aktivitäten und institutionellen Projekten, bei denen medizinische Kompetenz erforderlich ist (z. B. Weiterentwicklung der elektronischen Patientenakte, Zertifizierungen usw.)