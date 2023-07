Amalie Sieveking Krankenhaus Hamburg erwartet neuen Geschäftsführer

Neuer Geschäftsführer des Evangelischen Amalie Sieveking Krankenhauses in Hamburg kommt im Oktober (Pressemeldung).

Andreas Schneider übernimmt zum 1. Oktober die Geschäftsführung im Evangelischen Amalie Sieveking Krankenhaus in Hamburg-Volksdorf. Der 52-jährige Gesundheitsmanager ist bereits seit vielen Jahren in der Immanuel Albertinen Diakonie tätig. Schneider folgt auf Sascha Altendorf, der das Unternehmen Ende zum 30. September auf eigenen Wunsch aus privaten und persönlichen Gründen verlassen wird. Matthias Scheller, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der Immanuel Albertinen Diakonie: „Wir danken Herrn Altendorf für sein Engagement in den letzten dreieinhalb Jahren und für die in der Amalie geleistete erfolgreiche Arbeit – insbesondere in der herausfordernden Pandemiezeit. Wir wünschen Herrn Altendorf für seine Zukunft alles Gute.“

„Großes Potenzial fürs Amalie“

Schneider ist seit 2004 Geschäftsführer der Residenz am Wiesenkamp sowie der Gesellschaft für Diakonie in Hamburg Volksdorf und mit den Themen des Gesundheitscampus Volksdorf bestens vertraut. Der Diplom Pflegewirt und ausgebildete Krankenpfleger hat darüber hinaus in den vergangenen Jahren innerhalb der Immanuel Albertinen Diakonie weitere Managementaufgaben u.a. im Rahmen des Fusionsprozesses übernommen. Zukünftig liegt der wesentliche Schwerpunkt seiner Arbeit auf der Amalie als größter Einrichtung des Gesundheitscampus Volksdorf.

Schneider: „Trotz der aktuell großen Herausforderungen für alle Krankenhäuser sehe ich für die Amalie ein großes Potenzial für eine weiterhin gute Entwicklung im Sinne unserer Patientinnen und Patienten. Hierbei setze ich auch auf die noch engere Verzahnung ambulanter und stationärer Leistungen im Verbund mit vielen Partnerinnen und Partnern. Ich freue mich auf die neue Aufgabe gemeinsam mit dem Team der Amalie!“

Matthias Scheller: „Wir freuen uns auf die so erweiterte Zusammenarbeit mit Herrn Schneider in und für Volksdorf und wünschen ihm Gottes Segen für die vor ihm liegenden Aufgaben.“

Quelle: Pressemeldung, 11.07.2023