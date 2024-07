Ambulantes OP-Zentrum am St. Joseph-Stift Dresden eröffnet (Pressemeldung).

Mit dem neuen OP-Zentrum am Krankenhaus St. Joseph-Stift nimmt eines der modernsten ambulanten OP-Zentren im Raum Dresden zum Jahresstart 2022 seinen Betrieb auf. Ein medizinischer Eingriff ist mitunter unumgänglich, aber viele Menschen möchten dafür nicht gern in ein Krankenhaus. Im St. Joseph-Stift werden viele operative Eingriffe auch

ambulant durchgeführt: mit der Sicherheit, der technischen Ausstattung und des medizinischen Knowhows eines Krankenhauses, aber ohne dass der Patient über Nacht bleiben muss. Nach dem

Eingriff und der anschließenden Beobachtung kann er den Heimweg antreten und in vertrauter Umgebung genesen.

Dieses Vorgehen ist mittlerweile auch bei deutlich komplexeren Eingriffen in

der Chirurgie, der Orthopädie und der Gynäkologie möglich. Für die einzelnen

medizinischen Fächer sind im Ambulanten OP-Zentrum am St. Joseph-Stift feste

Wochentage etabliert: montags finden chirurgische, dienstags/ donnerstags

gynäkologische und mittwochs/ freitags jeweils orthopädische Eingriffe statt.

Dafür gibt es ein neues festes OP-Team, das sich aus erfahrenen Mitarbeitern

des Krankenhauses sowie neuen Fachkräften zusammensetzt.

Erfahrene OP-Kräfte werden aber auch weiterhin gesucht! Medizinische

Fachangestellte und operationstechnische Assistenten, die Interesse an einem

beruflichen Einstieg im Ambulanten OP-Zentrum haben, können sich gern über das

St. Joseph-Stift bewerben.

Marcus Burkart ist operationstechnischer Assistent und koordiniert als

Bereichsleiter die OP-Pflege im St. Joseph-Stift: „In der ersten Woche des

neuen Jahres ist das Ambulante OP-Zentrum zunächst mit wenigen Patienten in

einen Probebetrieb gestartet, um das Team aufzustellen und die internen Abläufe

zu prüfen. Wir haben schnell gemerkt, dass die neuen Räume uns ein

professionelles Arbeiten auf höchstem Niveau ermöglichen“, so Burkart.

Eines der modernsten ambulanten OP-Zentren im Raum Dresden

Binnen eines Jahres wurde das Ambulante OP-Zentrum des Krankenhaus St.

Joseph-Stift in der dritten Etage des Maria-Merkert-Hauses auf 540

Quadratmetern geplant und gebaut. Es stehen zwei großzügige OP-Säle von je ca.

35 Quadratmetern zur Verfügung, die über große Fenster und damit viel

Tageslicht verfügen. Die Wände der OP-Säle sind bereits vollständig verbleit,

so dass Röntgengeräte zum Einsatz kommen können. Raumlufttechnisch gehören die

Räume in die Raumklasse 1b. Herzstück des Ambulanten OP-Zentrums ist der

Aufwachbereich mit insgesamt elf Betten. Hier befindet sich der zentrale

Tresen, von dem aus alle Patientinnen und Patienten durchgehend überwacht

werden und ein gutes Monitoring jederzeit gewährleistet ist.

Besonderes Augenmerk wurde auf die Anordnung der Räume und möglichst kurze Wege

gelegt. So erfolgt die Anmeldung der Patienten aus dem Aufwachbereich heraus,

eine durchgängige Verglasung zwischen Anmeldung und Wartebereich macht dies

hygienisch möglich.

Ralf Behnisch, der als Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin seit

mehr als 20 Jahren im ambulanten OP-Betrieb tätig ist, hat die Gestaltung und

Ausstattung der Räume auf fachlicher Ebene begleitet und entscheidend

mitgeprägt. „Ich hatte als Projektleiter die Möglichkeit, meine Erfahrungen

umfassend einbringen zu können. Entstanden ist ein modernes OP-Zentrum, das

sowohl den Patienten wie auch dem Personal eine angenehme und moderne

Atmosphäre bietet“, so Behnisch.

St. Joseph-Stift: Auf dem Weg zum Spezialversorger

Für das Krankenhaus St. Joseph-Stift ist die Eröffnung des Ambulanten

OP-Zentrums ein wichtiger Schritt auf seinem weiteren Weg zum Spezialversorger.

Geschäftsführer Peter Pfeiffer: „Für das Krankenhaus St. Joseph-Stift bedeutet

die Eröffnung des ambulanten OP-Zentrums eine Weichenstellung in die Zukunft,

um der zunehmenden Verlagerung in den ambulanten Bereich Rechnung zu tragen und

unsere Position als Spezialversorger zu stärken.“

Aufgrund der hohen Auslastung bestehender OP-Säle konnten in der Vergangenheit

etliche OP-Anfragen, die gut in das medizinische Spektrum des Hauses gepasst

hätten, nicht bedient werden. Die Zahl der medizinischen Eingriffe, die

mittlerweile ambulant durchgeführt werden können, steigt wiederum stetig.

Ambulante Operationen lassen sich aber nur mit schnellen Abläufen und einem

reduzierten Personaleinsatz optimal erbringen. Die Trennung von stationären und

ambulanten OP-Bereichen ist dafür eine wichtige Voraussetzung, die nun mit der

Inbetriebnahme des Ambulanten OP-Zentrums geschaffen wurde.



Das Krankenhaus St. Joseph-Stift im Herzen von Dresden steht als katholisches

Krankenhaus mit starken Spezialisierungen für medizinische Fachkompetenz und

menschliche Zuwendung. Seit seiner Gründung im Jahr 1895 wurde es ständig

erweitert und bis heute baulich an die Anforderungen eines modernen

Krankenhauses angepasst. In den Kliniken Innere Medizin mit Palliativmedizin

und Geriatrie, Chirurgie, Orthopädie, Gynäkologie/ Geburtshilfe und Anästhesie/

Intensivmedizin/ Schmerztherapie sowie den zertifizierten Zentren –

Schilddrüsenzentrum, Darmkrebszentrum, Brustkrebszentrum,

EndoProthetikZentrum(EPZ) - werden jährlich rund 36.000 Patienten versorgt. Das

Krankenhaus bietet ein umfassendes Spektrum an Diagnose- und

Therapiemöglichkeiten und beschäftigt rund 700 Mitarbeiter. Als akademisches

Lehrkrankenhaus der Technischen Universität Dresden und mit einer

Krankenpflegeschule beteiligt es sich an der Ausbildung von ärztlichem und

pflegerischem Nachwuchs. Zum St. Joseph-Stift gehört ebenfalls das stationäre

Marien-Hospiz Dresden.

www.josephstift-dresden.de

Quelle: Pressemeldung, 10.01.2022