AMEOS Klinikum Alfeld mit neuer Führung

Funktion der Krankenhausdirektorin im AMEOS Klinikum Alfeld neu besetzt (Medienmitteilung).

Frau Vanessa Geserick hat zum 20. April die Funktion der Krankenhausdirektorin im AMEOS Klinikum Alfeld übernommen. „Ich freue mich, dass wir mit Frau Geserick die wichtige Führungsfunktion der Krankenhausdirektorin im AMEOS Klinikum Alfeld erfolgreich aus den eigenen Reihen nachbesetzen konnten,

zumal sie den Standort bereits hervorragend kennt“, so Regionalgeschäftsführer Freddy Eppacher. Frau Geserick absolvierte zunächst das zweijährige General Management

Traineeprogramm der AMEOS Gruppe in der Regionalzentrale AMEOS West in

Hildesheim und in der Region AMEOS Ost am Standort Aschersleben. Nach

erfolgreichem Abschluss Ihrer Traineeausbildung war Sie zuletzt als

stellvertretende Krankenhausdirektorin der AMEOS Klinika Aschersleben und

Staßfurt tätig und überzeugte dort mit Fachkompetenz, großem Einsatz und

emotionaler Kompetenz. Im Zuge einer Standortunterstützung ist Frau Geserick

bereits seit Januar im AMEOS Klinikum Alfeld tätig und hat so das Klinikum und

die Mitarbeitenden hervorragend kennengelernt.

Die gebürtige Mittelhessin verfügt über einen Bachelor in Gesundheitsmanagement

und wird den Masterstudiengang Health Business Administration an der

Universität Erlangen-Nürnberg in 2023 erfolgreich abschließen.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe hier in Alfeld. Das Klinikum hat

sehr viel Potential und ganz großartige Mitarbeitende, die hier jeden Tag aufs

Neue ihr Bestes für unsere Patientinnen und Patienten geben“, so Vanessa

Geserick.

Quelle: Medienmitteilung, 21.04.2023