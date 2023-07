AMEOS West mit neuer Führung

Neuer Regionalgeschäftsführer bei Ameos West in Hildesheim (Ameos).

Herr Karsten Bepler (43) hat zum 10. Juli die Position des Regionalgeschäftsführers bei AMEOS West in Hildesheim übernommen.

Karsten Bepler ist seit vielen Jahren erfolgreich in der Krankenhausbranche tätig. Er stammt gebürtig aus Gießen und startete nach seinem Studium bei der RHÖN-KLINIKUM AG. Es folgten weitere leitende Positionen beim Klinikum Wilhelmshaven, im Carl-Thiem-Klinikum Cottbus und in einer Geschäftsführungsposition in Hannover.

Seinen beruflichen Erfolgsweg begann Karsten Bepler mit einem Studium der Betriebswirtschaft, das er als Diplom Betriebswirt (FH) abschloss. Im Rahmen der kontinuierlichen Weiterentwicklung nahm er während seiner beruflichen Tätigkeit ein duales Studium in der Fachrichtung „Prozessmanagement im Krankenhaus“ auf und beendete dieses ebenfalls erfolgreich mit einem Masterabschluss. In vielen Einrichtungen verschiedener Krankenhausträger stellte er in zahlreichen Projekten seine umfangreiche Expertise zur Optimierung klinischer Prozesse unter Beweis. Karsten Bepler gründet seine Erfolgsbilanz auch auf eine Ausbildung als Coach und der damit verbundenen Fähigkeit, Mitarbeitende zu motivieren und ihre persönliche und berufliche Entwicklung zu fördern.

„Wir freuen uns sehr, mit Herrn Bepler einen fachlich versierten Krankenhausmanager und menschlich sehr angenehmen Regionalgeschäftsführer gewonnen zu haben“, so AMEOS Vorstand Frank-Ulrich Wiener. „Dank seines umfangreichen Know-hows im Bereich Prozessmanagement und Krankenhausorganisation wollen wir gemeinsam die Region AMEOS West nachhaltig weiterentwickeln und so unsere Effizienz-, Rentabilitäts-, und Wachstumsziele konsequent erreichen.“

„Ich danke dem AMEOS Vorstand für das Vertrauen und freue mich sehr, meine langjährigen Erfahrungen bei AMEOS West einzubringen. Gemeinsam mit allen Mitarbeitenden wollen wir in den nächsten Jahren weiter an der AMEOS eigenen Erfolgsstory arbeiten und für bestehende als auch neue Mitarbeitende ein sehr attraktiver Arbeitgeber sein“, so Karsten Bepler. Karsten Bepler ist ledig und wohnt in Hannover. In seiner Freizeit ist er gern sportlich aktiv.

Quelle: Ameos, 13.07.2023