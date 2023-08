Asklepios Orthopädische Klinik Lindenlohe mit neuem Geschäftsführer (Pressemitteilung).

Mit Beginn September hat Daniel Weiß seine Aufgabe als neuer Geschäftsführer der Asklepios Orthopädischen Klinik Lindenlohe angetreten. Er folgt Marius Aach nach, der nach dreieinhalb Jahren in Lindenlohe eine neue Aufgabe innerhalb des

Asklepios Konzerns übernimmt. Mit dem 39jährigen Daniel Weiß garantiert ein

„sehr erfahrener Klinikgeschäftsführer die Kontinuität in Lindenlohe“, so

Asklepios Regionalgeschäftsführer Dr. Joachim Ramming, denn: „Von unseren

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über die hohe medizinische Qualität und die

moderne technische Ausstattung bis zu den Führungsprinzipien der Klinikleitung

– Kontinuität ist eines der wichtigsten Kriterien für den Erfolg und den

ausgezeichneten Ruf der Fachklinik.“

Der studierte Diplomkulturwirt Daniel Weiß hatte seine Karriere bereits 2008

bis 2011 als Trainee und Assistent der Geschäftsführung im Asklepios

Westklinikum Hamburg begonnen, bevor er Anfang 2012 als Geschäftsführer an die

Asklepios Klinik Lindau wechselte, wo er bis Anfang 2014 in dieser Funktion

tätig war. Zwischenzeitlich wirkte er zusätzlich als Geschäftsführer des

konzerneigenen Dienstleisters Medi top Pflegedienst und Service. Zuletzt

zeichnete der zweifache Familienvater mit Nürnberger Wurzeln als

Geschäftsführer für die Asklepios Kliniken in Schaufling und Aidenbach

verantwortlich.

Die Asklepios Orthopädische Klinik Lindenlohe - eine vielfach ausgezeichnete

Fachklinik

In Lindenlohe findet Daniel Weiß nach eigenen Worten „eine der renommiertesten

Fachkliniken mit hervorragenden Ärzten und einem sehr engagierten, hoch

qualifizierten und eingespielten Mitarbeiterteam“ vor. Marius Aach hinterlässt

ein „wohlbestelltes Haus“, in das nicht zuletzt durch den Neubau der

Operationssäle immens investiert worden ist.

Quelle: Pressemitteilung, 08.09.2020