Neue Gesichter im Aufsichtsrat der Johannesstift Diakonie gAG (Mediennachricht).

Im Anschluss an die Hauptversammlung am 23. August 2022 in Berlin hat sich der Aufsichtsrat der Johannesstift Diakonie gAG neu konstituiert. Mit Frau Prof. Dr. Jessica Leers, Oberärztin und Chirurgische Leitung funktionelle Speiseröhrenerkrankungen an der Universitätsklinikum Köln und Chefärztin für

spezielle Viszeralchirurgie und funktionelle OGI Chirurgie am Evangelischen Klinikum Weyertal sowie Frau Regina Kraushaar, Präsidentin der Landesdirektion Sachsen, wurden zwei neue Mitglieder begrüßt.

Zugleich wurde in der Hauptversammlung am 23. August 2022 die Satzung der

Johannesstift Diakonie gAG geändert, so dass der Aufsichtsrat aus neun

Mitgliedern besteht. Somit konnte Herr Torsten Zugehör, Oberbürgermeister der

Lutherstadt Wittenberg, Lutherstadt Wittenberg, als neuntes

Aufsichtsratsmitglied der Johannesstift Diakonie gAG gewählt werden.

Mit der Wahl der neuen Aufsichtsratsmitglieder schieden an diesem Tag der

ehemalige Chefarzt Prof. Dr. med Uwe Baer, sowie Bernd Goldmann, ehemaliger

Bankkaufmann, aus dem Aufsichtsgremium aus.

Nach Ablauf der ersten Amtsperiode des Aufsichtsrates kandidierte der Jurist

Ulrich Seelemann nicht mehr als Aufsichtsratsvorsitzender und wird zukünftig

reguläres Aufsichtsratsmitglied. Andreas Mörsberger, Sprecher des Vorstandes:

„Wir bedanken uns herzlich bei Herrn Seelemann für die vielen Impulse und die

enge Begleitung in den vergangenen Jahren. Mit Prof. Dr. Uwe Baer und Bernd

Goldmann, denen wir aufrichtig danken, verabschieden wir zwei enge Freunde

unseres Unternehmens. Beide haben in den über 20 Jahren ihrer Tätigkeit den

Prozess der Entwicklung zur Johannesstift Diakonie eng und vorausschauend

begleitet.“ Ulrich Seelemann hat sich bei der komplexen Neustrukturierung des

Unternehmens besondere Verdienste erworben.

Den neuen Vorsitz des Aufsichtsrates übernimmt der Rechtsanwalt und ehemalige

Vorstand der Diakonie Deutschland Prof. Dr. Bernd Schlüter, der auch Mitglied

im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss ist. Andreas Mörsberger

weiter: „Mit Herrn Prof. Dr. Schlüter wissen wir einen langjährigen und

professionellen Partner an unserer Seite. Gleichzeitig freuen wir uns, mit Frau

Prof. Dr. Leers und Frau Kraushaar zwei neue, hoch engagierte Mitglieder

begrüßen zu dürfen.“ Den stellvertretenden Vorsitz übernimmt weiterhin Herr

Prof. Dr. Hammerschmidt. Die ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieder sowie der

bisherige und neue Vorsitzende und Stellvertreter haben den Prozess der

unternehmerischen Neuaufstellung intensiv begleitet und zeigten sich der

fachlichen und medizinischen Qualität, guten Arbeitsbedingungen, den

diakonischen Zielen, dem Prinzip der Gemeinnützigkeit und soliden Finanzen

stets verbunden.

Der gesetzlich vorgeschriebene Aufsichtsrat ist Kontrollorgan gegenüber dem

Vorstand. Zu den Aufgaben gehören unter anderem die Überwachung der Arbeit der

Unternehmensleitung und die Berufung des Vorstandes.

Der Aufsichtsrat der Johannesstift Diakonie gAG besteht aus neun Personen.

Weitere Mitglieder sind Frau Prof. Katrin Androschin, Hochschulprofessorin,

Markenberaterin und Geschäftsführerin Embassy, Prof. Dr. Dr. Rudolf

Hammerschmidt, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Bank für Sozialwirtschaft

AG, Frau Simone Ehm, Studienleiterin der Evangelischen Akademie zu Berlin sowie

Herr Diakon Günther von de Loo, Strategische Entwicklung, Evangelische Stiftung

Hephata.

Quelle: Mediennachricht, 28.08.2022