Aufsichtsrat der ViDia Kliniken beruft Nachfolgerin in den Vorstand (Pressemitteilung).

Zum 1. Oktober hat Vorstandsmitglied Dr. Karlheinz Jung (68) das Amt an seine Nachfolgerin Caroline Schubert (31) übergeben. Der gebürtige Südbadener verabschiedet sich damit in den wohlverdienten Ruhestand. Caroline Schubert bringt künftig ihre vielfältigen Erfahrungen im Krankenhaus-Management in den ViDia Kliniken ein und bildet gemeinsam mit Prof. Dr. Karl-Jürgen Lehmann und

Richard Wentges das Vorstandsteam.



Wegbereiter und Zukunftsgestalter

Dr. Karlheinz Jung begann im November 2012 seine Tätigkeit als Kaufmännischer

Vorstand der Diakonissenanstalt Karlsruhe-Rüppurr in einer wirtschaftlich sehr

schweren Zeit. Unter seiner Führung konnte die Diakonissenanstalt, zu der auch

das Diakonissenkrankenhaus gehörte, auf einen stabilen Weg gebracht werden.

2016 fusionierten das Diakonissenkrankenhaus und die St. Vincentius-Kliniken zu

den ViDia Christliche Kliniken Karlsruhe. Die Fusion zu einem der ersten

ökumenischen Krankenhäuser war 2016 bundesweit wegweisend. „Dr. Jung haben wir

im Zuge der Fusion als einen äußerst erfahrenen Krankenhaus-Fachmann kennen

gelernt. Gemeinsam mit seinen Vorstands-Kollegen hat er die Zukunft der beiden

Häuser auf ein stabiles Fundament gesetzt“, erklärt Horst Teichmanis,

Aufsichtsratsvorsitzender der ViDia Kliniken.

Dr. Karlheinz Jung war zuvor lange Jahre am Universitätsklinikum Freiburg

tätig, zuletzt als stellvertretender Kaufmännischer Direktor. Darauf folgten

2,5 Jahre in führender Position an der Universitätsmedizin Göttingen bevor er

die Vorstandsposition in der Diakonissenkrankenanstalt übernahm. Die Fusion zu

den ViDia Kliniken hat Dr. Jung für das Diakonissenkrankenhaus maßgeblich

begleitet und geprägt.



Erste Frau im Vorstand: Caroline Schubert

Der Aufsichtsrat der ViDia Kliniken hat Frau Caroline Schubert als Nachfolgerin

von Dr. Karlheinz Jung in den Vorstand berufen. Sie ist damit die erste

Vorständin in der Geschichte der ViDia Christliche Kliniken Karlsruhe und

ergänzt das Vorstandsteam künftig auf kaufmännischer Seite. Unmittelbar nach

ihrem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Technischen Universität

Cottbus hat Frau Schubert ihren Einstieg in den Krankenhausbereich gefunden und

Führungsverantwortung in Krankenhäusern sowohl in kommunaler wie auch in

konfessioneller Trägerschaft übernommen.

Zuletzt war Frau Schubert Mitglied der Geschäftsführung der KJF Akutkliniken in

Augsburg. Der Aufsichtsratsvorsitzende der ViDia Kliniken Horst Teichmanis

betonte anlässlich der Berufung von Frau Schubert in den Vorstand: „Wir freuen

uns auf die Ergänzung des Vorstandsteams und die Zusammenarbeit mit Frau

Schubert, die wir als gewinnende Persönlichkeit kennengelernt haben. Ihre

Erfahrung und zukunftsweisenden Anregungen werden einen wertvollen Beitrag für

die weitere Entwicklung der ViDia Kliniken bilden“.

Quelle: href='https://www.mydrg.de/k/atE' title='Aufsichtsrat der ViDia Kliniken beruft

Nachfolgerin in den Vorstand'>Pressemitteilung, 01.10.2020