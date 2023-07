Aufsichtsrat wählt neuen Geschäftsführer des Klinikverbunds Südwest

Bisheriger Hauptgeschäftsführer der Regiomed Kliniken wechselt zum Klinikverbund Südwest (Pressemitteilung).

In der Aufsichtsratssitzung der Klinikverbund Südwest GmbH wurde Alexander Schmidtke zum neuen Geschäftsführer gewählt. Alexander Schmidtke war bisher Hauptgeschäftsführer der Regiomed Kliniken, einem bundeslandübergreifenden Klinikverbund in Bayern und Thüringen.

„Alexander Schmidtke hat den Aufsichtsrat überzeugt, dass er der richtige Mann

ist, um das Steuer des Klinikverbund Südwest zu übernehmen“, betonen Landrat

Helmut Riegger und Landrat Roland Bernhard. „Mit seiner herausragenden

Expertise, die er in seinen bisherigen beruflichen Stationen beeindruckend

unter Beweis gestellt hat, sind wir überzeugt davon, die Zukunft des KVSW

zusammen erfolgreich gestalten zu können.“ Schmidtke bringe neben den

fachlichen Voraussetzungen als Alleingeschäftsführer auch zwischenmenschliche

Qualifikationen mit, um die herausfordernde Stelle auszufüllen.

Alexander Schmidtke wurde 1965 in Villingen-Schwenningen geboren, sodass die

Region für ihn nicht unbekannt ist. Nach einer Ausbildung zum Krankenpfleger

absolvierte er ein Studium der Betriebswirtschaft, das er als Diplom-Kaufmann

abschloss. Seit über 20 Jahren befindet sich Alexander Schmidtke ununterbrochen

in Geschäftsführungs- oder Vorstandspositionen von Kliniken. Als

Vorstandsvorsitzender des Klinikums Augsburg verantwortete er erfolgreich die

Umwandlung in ein Universitätsklinikum. Bei seiner letzten Station, den

Regiomed Kliniken, führte er umfassende Programme zur Neuaufstellung des

Verbunds durch, die nachhaltig für Erfolg sorgten.

„Beim Klinikverbund Südwest wird eine mittel- bis langfristige Restrukturierung

und Entwicklung erwartet, die die bestmögliche Versorgung der Patientinnen und

Patienten sicherstellt. Dafür investieren die kommunalen Gesellschafter derzeit

knapp eine Milliarde Euro in Neubau, Modernisierung und Medizintechnologie in

den Kreisen Calw und Böblingen und tragen auch die Verluste des Klinikverbundes

Südwest. Diese Grundhaltung der öffentlichen Träger von wohnortnaher

medizinischer Versorgung haben mich überzeugt“, so Alexander Schmidtke,

designierter Geschäftsführer. „Aus diesem Grund habe ich mich für diese

anspruchsvolle Herausforderung entschieden und freue mich, dass mir der

Aufsichtsrat sein Vertrauen gegeben hat“, so Schmidtke.

„Die Potentiale und die Rahmenbedingungen beim Klinikverbund Südwest erscheinen

mir sehr geeignet, um die zukünftigen Herausforderungen wie z.B. die

Beschleunigung des demographischen Wandels, den medizinisch-technischen

Fortschritt oder globale Krisen zu meistern. Medizinische Leistungen werden

zunehmend ambulanter erbracht werden, was eine Anpassung der Kapazitäten und

ein zunehmend sektorübergreifendes Denken erforderlich macht. Diese

Transformationsphase muss mit einem starken „WIR“ geschultert werden. Dem

Mangel an Fachkräften möchte ich mit einer Klinikkultur begegnen, die

Wertschätzung, Anerkennung, Teamarbeit, Mitsprache und ein gutes Miteinander in

den Mittelpunkt stellt. Zufriedene Beschäftigte sind das beste Mittel für eine

geringe Fluktuation. Ich weiß, dass dies ein sehr ambitioniertes Ziel ist. Hier

möchte ich meinen Beitrag leisten. Deshalb wird meine besondere Aufmerksamkeit

den ca. 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelten, die für mich das

Rückgrat des Klinikverbundes Südwest sind“, so Alexander Schmidtke.

Der Klinikverbund Südwest GmbH zählt mit seinen über 5.000 Beschäftigten in den

Krankenhäusern Böblingen, Calw, Herrenberg, Leonberg, Nagold und Sindelfingen

zu den größten und leistungsfähigsten kommunalen Gesundheitseinrichtungen in

Süddeutschland.

Der Aufsichtsrat der Klinikverbund Südwest GmbH hatte beschlossen, zur

Nachbesetzung der Geschäftsführungsposition eine Allein-Geschäftsführung zu

suchen. Dem Beschluss war eine öffentliche Ausschreibung gefolgt, die von einem

externen Berater mit großer Erfahrung im Bereich Klinikmanagement durchgeführt

wurde. Für den neuen Geschäftsführer stehen verantwortungsvolle

Zukunftsprojekte des KVSW an. Neben den Neubauten der Kliniken sind

umfangreiche bauliche Modernisierungen, die Weiterführung der flächendeckenden

Digitalisierung sowie die geplante Umsetzung der Fusion der

Klinikgesellschaften Themen, die Alexander Schmidtke erwarten.

Alexander Schmidtke wird in Böblingen und Calw seine neue Stelle zum 1.

Dezember 2022 antreten.

Quelle: Pressemitteilung, 18.07.2022