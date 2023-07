BBT-Gruppe mit neuem Aufsichtsratsmitglied (Pressemitteilung).

Gesellschafterversammlung der Barmherzige Brüder Trier gGmbH beruft Generaloberen der Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf in den Aufsichtsrat. Im Rahmen der Gesellschafterversammlung der Barmherzige Brüder Trier gGmbH am 03.02.20 wurde Bruder Benedikt Molitor (53), Generaloberer der Barmherzigen

Brüder von Maria-Hilf und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung in den

Aufsichtsrat der BBT-Gruppe berufen.

Der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann, Krankenpfleger und Priester ist

seit 1986 Mitglied der Brüdergemeinschaft und wurde im Herbst 2019 vom

Generalkapitel des Ordens zum Generaloberen gewählt. Als Mitglied des

Vorstandes des BBT e. V., bis 2014 Rechtsträger der Krankenhäuser und

Sozialeinrichtungen der Gemeinschaft, und Mitglied des Aufsichtsrates der

Barmherzigen Brüder Trier gGmbH verantwortete Molitor von 2003 – 2015 die

Entwicklung der BBT-Gruppe. Seit 2015 ist er außerdem Präsident der

Rechtsträger der Brüdergemeinschaft in der Schweiz.

Quelle: Pressemitteilung, 10.02.2020