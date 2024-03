Bergmannsheil und Kinderklinik Buer (BKB) GmbH Gelsenkirchen mit neuem Standortleiter (Pressemitteilung).

Jonas Wintz ist seit Februar Standortleiter in der Bergmannsheil und Kinderklinik Buer (BKB) GmbH in Gelsenkirchen. Zuletzt arbeitete er in gleicher Funktion am Standort Dortmund des Klinikums Westfalen. Der Betriebswirt mit dem Schwerpunkt Health Care Management schloss sein Studium mit dem Mastertitel ab.

Den Verbund der Knappschaft Kliniken lernte der 29-jährige gebürtige Eschweiler bereits 2017 als Assistent der Geschäftsführung im Rhein-Maas-Klinikum in

Aachen kennen. Das Projekt- und Prozessmanagement gehört zu den Kernkompetenzen

von Jonas Wintz. In der BKB verantwortet er darüber hinaus die Themen

Digitalisierung sowie die Bereiche Bauen und Technik.

Quelle: Pressemitteilung, 16.02.2021