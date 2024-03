Borromäus Hospital Leer mit neuer kaufmännischer Direktorin

Das Borromäus Hospital Leer steht perspektivisch unter neuer Leitung (Pressenachricht).

Sarah Sebeke übernimmt als kaufmännische Direktorin das operative Geschäft. Das Borromäus Hospital Leer steht perspektivisch unter neuer Leitung: Sarah Sebeke wurde zur kaufmännischen Direktorin bestellt. Mit der gleichzeitig von der Gesellschafterversammlung erteilten Einzelprokura erhält die kaufmännische Direktion eine neue erweiterte Funktion

und übernimmt die Leitung des Borromäus Hospitals vor Ort. Das wurde am Mittwoch in der Gesellschafterversammlung beschlossen. Geschäftsführer Dieter Brünink wird sie,

bis zum Einstieg in die passive Phase seiner Altersteilzeit Ende des Jahres,

begleiten und unterstützen. „Ich freue mich sehr und bin stolz, dass wir mit

Frau Sebeke eine Nachfolgerin gefunden haben, der das Haus bestens vertraut ist

und der das ,Borro‘ am Herzen liegt“, sagt Dieter Brünink.

Hauptgeschäftsführer der St. Bonifatius Hospitalgesellschaft e.V., Ansgar Veer,

zeichnet sich weiterhin für strategische Entscheidungen verantwortlich. „Wir

fördern im Verbund der St. Bonifatius Hospitalgesellschaft junge Talente. Frau

Sebeke kennt das Haus schon lange und wird neue Impulse geben und ihr

vielfältiges Fachwissen in die neuen Aufgaben einbringen“, teilt

Hauptgeschäftsführer Ansgar Veer mit.

Im September 2013 kam die 34-Jährige nach ihrem BWL-Studium in Greifswald mit

dem Schwerpunkt Gesundheitsmanagement und -ökonomie als Assistentin der

Geschäftsführung nach Leer und konnte direkt in die Krankenhausprozesse

Einblick nehmen.

Federführend setzte sie 2015 die erstmalige Zertifizierung nach dem

internationalen Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015 um.

2017 übernahm die Diplom-Kauffrau die Abteilungsleitung für

Qualitätsmanagement/Organisationsentwicklung/Fundraising am „Borro“. 2020

schloss sie berufsbegleitend den Master in Health and Medical Management

erfolgreich ab.

„Ich fühle mich dem Haus und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr

verbunden und freue mich auf die berufliche Herausforderung“, sagt Sarah

Sebeke. „Ich danke Herrn Brünink für die Unterstützung und langjährige

Förderung. Mein Ziel ist es, seinen kooperativen und partizipativen

Führungsstil weiterzuführen.“ Wichtig seien ihr in diesem Zusammenhang eine auf

Augenhöhe gelebte wertschätzende, kollegiale Arbeitsweise. „Im ,Borro‘ habe ich

ein Team an meiner Seite, auf das ich mich stets verlassen kann“, sagt die neue

Krankenhausleiterin. Die Stärken des Borromäus Hospitals seien vor allem die

Mitarbeitenden und die familiäre Atmosphäre.

Das Borromäus Hospital Leer ist ein innovatives Krankenhaus der Grund- und

Regelversorgung mit neun Fachabteilungen und über 150-jähriger Geschichte. Ein

Medizinisches Versorgungszentrum und ambulantes Operationszentrum runden das

Angebotsspektrum ab. Es ist Lehrkrankenhaus der Carl von Ossietzky Universität

Oldenburg und verfügt über 256 Planbetten. Mit 660 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern versorgt das „Borro“ in familiärer Atmosphäre jährlich ca. 14.500

Patienten stationär und ca. 30.000 Patienten ambulant. Das Borromäus Hospital

Leer arbeitet in einem Verbund unter dem Dach der St. Bonifatius

Hospitalgesellschaft mit dem Bonifatius Hospital Lingen, dem Hümmling Hospital

Sögel und dem Marien Hospital Papenburg Aschendorf zusammen.

Quelle: Pressenachricht, 13.05.2022