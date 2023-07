Das Evangelische Krankenhaus Witten startet mit neuer Betriebsleitung ins Jahr

Ev. Krankenhaus Witten mit neuem Verwaltungsleiter und neuem Pflegedienstleiter (Presseinformation).

Das Evangelische Krankenhaus Witten startet mit neuer Betriebsleitung ins neue Jahr: Dennis Klaebe tritt als Verwaltungsleiter die Nachfolge von Ingeborg Drossel an, die sich Ende vergangenen Jahres in den Ruhestand verabschiedet hatte. In Witten ist der Neue gut bekannt: Seit 2017 hatte Dennis

Klaebe im EvK die Pflegedienstleitung inne. Diese Aufgabe übernimmt nun Dennis Ratzer. Mit gerade einmal 33 Jahren ist Dennis Klaebe der jüngste Verwaltungsleiter in

der Geschichte des Unternehmens. Als echtes Kind der Ev.

Krankenhausgemeinschaft Herne | Castrop-Rauxel bringt er aber gleichzeitig

reichlich Erfahrung mit: Seit 15 Jahren ist Dennis Klaebe schon in der EvKHG,

zu der auch das EvK Witten gehört, tätig. Von 2007 bis 2010 absolvierte er

zunächst an der Zentralen Pflegefachschule der Ev. Krankenhausgemeinschaft in

Herne seine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Anschließend

arbeitete er vier Jahre lang auf der Intensivstation am EvK-Standort in Eickel.

In dieser Zeit erwarb er berufsbegleitend den Bachelor of Art in Science

Nursing. Nach drei Jahren in der Fachberatung Pflege mit dem Schwerpunkt

Herne-Mitte wechselte er 2017 als Pflegedienstleitung zum EvK Witten.

Seit Anfang des Jahres zeichnet der Wittener dort als Verwaltungsleiter

verantwortlich. Dass er nicht lange zögerte, die neue Leitungsfunktion

anzunehmen, liegt auch am Team: „Hier ziehen alle an einem Strang, wenn es

darauf ankommt“, weiß er nicht zuletzt seit den herausfordernden Corona-Jahren.

Mit solch einem starken Team im Rücken blickt er denn auch optimistisch in die

Zukunft: „Wir sind gut aufgestellt“, sagt der neue Verwaltungsleiter, der dafür

sorgen will, dass das auch künftig so bleibt. „Wir wollen unser

Behandlungsspektrum unter anderem im Bereich der Neuro-Geriatrie erweitern und

unsere Infrastruktur weiter modernisieren, damit wir stets auf der Höhe der

Zeit bleiben.“ Auch die Position als attraktiver Arbeiter in der Region möchte

Dennis Klaebe weiter ausbauen und sich zudem für die Verbesserung der

stationären psychiatrischen Versorgung vor Ort stark machen.

Die Pflegedienstleistung, den bisherigen Posten von Dennis Klaebe, hat mit

Jahresbeginn Dennis Ratzer übernommen. Der 38 Jahre alte Dortmunder war zuletzt

am Katholischen Krankenhaus Hagen tätig. Dort hatte er nach seinem Studium der

Pflegewissenschaften mit Schwerpunkt Management (Kath. FH Köln) zunächst die

Bereichsleitung und später die Abteilungsleitung Intensivstation inne. Nach

seiner Ausbildung im Marienkrankenhaus Schwerte arbeitete Dennis Ratzer im

Kath. Krankenhaus Dortmund-West, wo er auch seine Fachweiterbildung zur

Intensiv- und Anästhesiepflegekraft sowie seine Weiterbildung zum

Praxisanleiter absolvierte. Nun freut er sich auf seine neue Aufgabe in Witten.

„Ich schätze an meiner Arbeit die Gestaltung von Prozessen und lege dabei sehr

viel Wert auf persönlichen und vertrauensvollen Umgang mit den

Mitarbeiter*innen“, sagt er. Im EvK möchte er die Digitalisierung weiter

vorantreiben und die Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für die

Mitarbeitenden verstärken.

Quelle: Presseinformation, 13.02.2023