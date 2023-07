Das Krankenhaus Kempen begrüßt neue Klinikleiterin und neuen Geschäftsführer

Neue Klinikleiterin und neuen Geschäftsführer: Klinikleitungswechsel im Hospital zum Heiligen Geist Kempen (Pressenachricht).

Zum 01.07.2023 verabschiedet das Hospital in Kempen den bisherigen Geschäftsführer Thomas Paßers, der den Stab nach neun Jahren an eine neue Klinikleitung und Geschäftsführung übergibt. Maria Krings und Andreas Grbic sind seit Jahren geschätzte Kollegen in der Artemed-Klinikgruppe und bestens vertraut mit der unternehmerischen Ausrichtung und Philosophie. Beide haben in der Eifelklinik bereits unter Beweis gestellt, dass mit großem Engagement und hoher Professionalität ein Krankenhaus zum Besten der Menschen geführt werden kann. „Bei der neuen Leitung bin ich zuversichtlich, dass der erfolgreiche Weg der letzten Jahre weitergeführt werden kann“, sagt der ehemalige Geschäftsführer.

[...]

Quelle: Pressenachricht, 30.06.2023