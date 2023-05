Diakovere: Neue Theologische Geschäftsführerin und neuer Medizinischer Geschäftsführer an Bord

Geschäftsführung von Diakovere ist nun auch offiziell wieder komplett (Pressemitteilung).

Die Geschäftsführung von DIAKOVERE, Niedersachsens größtes gemeinnütziges Unternehmen im Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich, ist nun auch offiziell wieder komplett: Im Rahmen eines Festgottesdienstes in der Mutterhauskirche des Henriettenstift sind die neue Theologische Geschäftsführerin

Sabine Jung und der neue Medizinische Geschäftsführer Dr. Christian Unzicker durch Landesbischof Ralf Meister in ihre Ämter eingeführt

worden. Vorsitzender der Geschäftsführung bleibt Stefan David. Damit ist das

Führungsteam wieder komplett und wird die Weiterentwicklung des Unternehmens

gut voranbringen.

Neue Theologische Geschäftsführerin ist Sabine Jung. Die studierte Theologin

und erfahrene Managerin kommt aus Rheinland-Pfalz nach Hannover. Neuer

Medizinischer Geschäftsführer ist Dr. Christian Unzicker. Der 44-Jährige ist

Facharzt für Innere Medizin und Gesundheitsökonom (MBA). Der 50-jährige Stefan

David, seit 2018 Vorsitzender der DIAKOVERE-Geschäftsführung, bleibt in dieser

Funktion. Der studierte Wirtschaftsingenieur ist in dieser Funktion

gleichzeitig Vorstandvorsitzender der Trägerorganisationen und Geschäftsführer

der Tochtergesellschaften.

Während des Gottesdienstes hatte Aufsichtsratschef Dr. Hans Ulrich Anke begrüßt

und eingeführt. Die feierliche Amtseinführung hatte Landesbischof Ralf Meister

übernommen. Nach dem Gottesdienst sprachen Gäste Grußworte. Michaela

Michalowitz überbrachte als stellvertretende Regionspräsidentin Grüße aus dem

Haus der Region und betonte, dass die Zusammenarbeit der Krankenhäuser in der

Region Hannover immer bedeutsamer werde: „Umso wichtiger ist eine gut

strukturierte und zuverlässige Geschäftsführung.“ Thomas Hermann als

Bürgermeister aus dem Rathaus stellte die Bedeutung der DIAKOVERE-Einrichtungen

für die Stadt Hannover heraus – nicht nur historisch, sondern auch durch das

vielfältige Angebot, dass die Sozial- und Gesundheitsversorgung für die

Bürger*innen der Stadt Hannover sichere. „Der besondere diakonische Hintergrund

und das werteorientierte Tun ist ein Schatz für die Diakonie“, so Dr. Jens

Lehmann, Vorstand des Diakonischen Werks e.V. in Niedersachsen, zu dem

DIAKOVERE im Landesverband einen großen Teil beitrage. Für die Gemeinsame

Mitarbeitervertretung sprach Beate Hochhut, die betonte, dass das Thema

Personalentwicklung in Zukunft eine größere Rolle spielen werde.

Quelle: Pressemitteilung, 17.05.2023