DRK Kliniken Berlin Köpenick mit neuem Kaufmännischen Leiter (Pressemitteilung).

Seit dem 1. November 2021 hat Marcello Fazio die Kaufmännische Leitung der DRK Kliniken Berlin Köpenick übernommen. Bei den DRK Kliniken Berlin Köpenick gibt es einen neuen Kaufmännischen Leiter: Der studierte Betriebswirt (Schwerpunkt Krankenhausmanagement) Marcello Fazio hat diese Aufgabe nun

übernommen. Zuletzt war er Leiter des Unternehmenscontrollings und stellvertretender Geschäftsbereichsleiter Finanzen

& Unternehmenscontrolling am Universitätsklinikum Halle (Saale) A.ö.R. Der

36-Jährige sammelte zudem Erfahrungen im Controlling des Klinikverbundes Vest

Recklinghausen / Prosper-Hospital gGmbH. Marcello Fazio ist verheiratet und hat

zwei Kinder.

Dr. Christian Friese, Sprecher der Geschäftsführung der DRK Kliniken Berlin,

freut sich über die personelle Verstärkung am Standort Köpenick: „Marcello

Fazio verfügt über exzellente Kenntnisse im Gesundheitswesen und wird damit –

und mit seiner sympathischen, offenen Art – die DRK Kliniken Berlin Köpenick

bereichern.“

„Ich freue mich sehr, mich nun als Teil eines Unternehmensverbundes zählen zu

dürfen, bei dem der Mensch im Mittelpunkt des zentralen Handelns steht,“

erklärt Marcello Fazio, der in seiner künftigen Rolle vor allem „entscheidend

dazu beitragen möchte, die strategischen Ziele der DRK Kliniken Berlin Köpenick

gemeinsam mit der Pflegedienstleiterin und dem Ärztlichen Leiter sowie mit der

Unterstützung aller Mitarbeitenden in die erfolgreiche Umsetzung zu bringen.“

Seit mehr als 100 Jahren sind die DRK Kliniken Berlin Köpenick für die

medizinische Versorgung der Bevölkerung in Berlins Südosten verantwortlich.

Fernab der Hektik des Berliner Zentrums bieten sie mit ihrem breiten Spektrum

medizinischer Fachbereiche und ihren zahlreichen angesehenen Expertinnen und

Experten Medizin auf höchstem Niveau und eine fürsorgliche Pflege jedes

einzelnen der über 5oo Patienten. Die DRK Kliniken Berlin Köpenick werden von

der DRK-Schwesternschaft Berlin e.V. betrieben und wirken als Lehrkrankenhaus

der Charité sowie durch die Pflegeausbildung in Kooperation mit dem

Bildungszentrum der DRK-Schwesternschaft aktiv an der Zukunftssicherung der

Berliner Gesundheitsversorgung mit.

Quelle: Pressemitteilung, 01.11.2021