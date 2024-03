DRK Krankenhaus GmbH Saarland mit neuem Geschäftsführer

DRK Krankenhaus GmbH Saarland: Neuer geschäftsführender Direktor ist seit 25 Jahren in leitender Funktion für die DRK Trägergesellschaft Süd-West tätig (Presseaussendung).

Herr Holger Kirchhoff geht nach 32 Jahren in verschiedenen Funktionen in den

saarländischen Einrichtungen und zuletzt (seit 01.12.2016) als

Geschäftsführender Direktor der DRK Krankenhaus GmbH Saarland in den

wohlverdienten Ruhestand.

Die Nachfolge von Herrn Kirchhoff tritt zum 01. April 2022 Herr Rainer

Dannegger als Geschäftsführender Direktor der DRK Krankenhaus GmbH Saarland für

das Krankenhaus Saarlouis vom DRK und die DRK Gästehäuser in Dillingen,

Hülzweiler, Lebach und Wadgassen sowie der DRK gem. Gesellschaft für Geriatrie

und Rehabilitation mbH – Klinik Mettlach an.

Herr Dannegger ist bereits seit 25 Jahren in leitender Funktion für die DRK

Trägergesellschaft Süd-West tätig und war in den vergangenen 5 Jahren der

stellvertretende Geschäftsführende Direktor im Saarland. Darüber hinaus ist er

seit April 2000 Geschäftsführer der Saarmed Medizinbedarf GmbH, einer

Tochtergesellschaft der DRK Krankenhaus GmbH Saarland und wird diese Tätigkeit

auch weiterhin übernehmen.

Herr Dannegger freut sich auf die neue Aufgabe als Geschäftsführender Direktor:

„Für das durch die Geschäftsführung der DRK Trägergesellschaft

entgegengebrachte Vertrauen und die jahrelange vertrauensvolle und kooperative

Zusammenarbeit mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchte ich mich

bedanken. Ich freue mich, mit Ihnen gemeinsam in der Zukunft den erfolgreichen

Weg der Einrichtungen fortzusetzen und unsere Standorte langfristig zu

sichern“, so Dannegger.

Quelle: Saarbrücker Zeitung, 20.04.2022