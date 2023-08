Eichhof-Stiftung Lauterbach mit neuem hauptamtlichen Vorstand (Pressemitteilung).

Eichhof-Stiftungsrat macht mit neuer Satzung Weg für hauptamtlichen Vorstand frei und holt Mathias Rauwolf nach Lauterbach. Jetzt ist es amtlich: Die Lauterbacher Eichhof-Stiftung, die unter anderem Trägerin des Eichhof-Krankenhauses ist, stellt sich organisatorisch neu auf und setzt das um, was das Aufsichtsgremium der Stiftung, der Stiftungsrat, schon

seit langem auf den Weg bringen wollte, um mit zeitgemäßeren Strukturen und

einem hauptamtlichen Vorstand das Unternehmen Eichhof in die Zukunft zu führen.

Neuer Mann an der Spitze ist der 53-jährige Mathias Rauwolf, der als

Branchenfachmann im Bewerbungsverfahren überzeugen konnte.

Der Stiftungsrat hat diese Neuausrichtung gegen den Widerstand des bisherigen

ehrenamtlichen Stiftungsvorstandes durchgefochten und setzt damit einen

Schlusspunkt unter eine mit harten Bandagen geführte Auseinandersetzung mit den

bisherigen Vorstandsmitgliedern, die sich mit den neuen Strukturen nicht

einverstanden gezeigt und versucht hatten, auch auf gerichtlichem Weg gegen die

Entscheidung von Stiftungsrat und Stiftungsaufsicht vorzugehen.

Das Gremium, das seit vielen Jahren aus dem Lauterbacher Rechtsanwalt Volker

Christe, dem ehemaligen Grebenhainer Bürgermeister Manfred Dickert und dem

ehemaligen Schlitzer Rathauschef Hans-Jürgen Schäfer bestand, hatte sich

vehement gegen die neuen Strukturen gewehrt und betont, dass das Haus unter

seiner Führung stets Gewinne geschrieben habe.

Die aktuelle Entwicklung und Entscheidung des Stiftungsrates, Mathias Rauwolf

als künftigen Entscheider zu installieren, die am Mittwoch auch der Belegschaft

offiziell verkündet wurde, wollten die bisherigen Vorstandsmitglieder nicht

kommentieren, das erklärte Volker Christe auf Anfrage unserer Zeitung. Er und

Dickert, die dem Gremium beide rund 30 Jahre angehörten, haben ihre

Vorstandsposten niedergelegt. Der langjährige Vorstandsvorsitzende Hans-Jürgen

Schäfer war bereits im vergangenen Jahr im September altersbedingt nach

21-jähriger Tätigkeit aus dem Vorstand ausgeschieden (der LA berichtete).

„Schnellere Entscheidungen“

Für den Stiftungsrat der Eichhof-Stiftung betonte dessen Vorsitzender Heinrich

Mai am Mittwoch auf Anfrage in einer Presseerklärung: „In einem längeren

Prozess hat sich der Stiftungsrat damit befasst, wie die Organisationsstruktur

der Eichhof-Stiftung Lauterbach zukunftsweisend geändert werden kann. Die

Stiftung hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt und gehört

zwischenzeitlich zu einem der größten Arbeitgeber in der Region Lauterbach.

Auch aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation des Krankenhauses hielt

es der Stiftungsrat für notwendig, satzungsrechtlich die richtigen Weichen zu

stellen, um die bisherige positive Entwicklung fortzusetzen.“

Nach Auffassung des Stiftungsrates werde es in Zukunft schwieriger werden,

ehrenamtliche Vorstandsmitglieder zu finden, die ohne entsprechende Vergütung

die persönliche Haftung für ihr Handeln übernähmen. Außerdem halte es der

Stiftungsrat für wichtig, die Entscheidungsfindung innerhalb der Stiftung durch

die Änderung der Stiftungsverfassung zu straffen, was durch einen

hauptamtlichen Vorstand und den Stiftungsrat unter Wegfall der bisherigen

Vorstände und des verfassungsgemäßen besonderen Vertreters erfolgen solle. Mit

der Änderung der Organisationsstruktur werde eine Stärkung der Aufgaben des

Stiftungsrates verbunden sein, da dieser die Überwachung des hauptamtlichen

Stiftungsvorstandes wahrnehmen werde.

Die neue Stiftungsverfassung wird laut Mai voraussichtlich zum 1. November 2019

in Kraft treten. In der Sitzung vom 24. September sei Mathias Rauwolf als neuer

hauptamtlicher Vorstand in das Amt gewählt worden. Die Stiftungsaufsicht habe

der Vorstandsbestellung bereits am 1. Oktober zugestimmt. Die bisherigen

Vorstände seien zum 30. September ausgeschieden. Diesen sei für die

jahrzehntelange Tätigkeit für die Eichhof-Stiftung ein besonderer Dank

auszusprechen.

Vorausgegangen sei der Entscheidung ein bundesweit ausgeschriebenes

Bewerbungsverfahren, welches von einem Personalberatungsunternehmen

durchgeführt und betreut worden sei. Dieses habe unter 60 Bewerbern insgesamt

sechs Bewerber in die engere Wahl genommen und auf ihre Qualifikation

überprüft. In der September-Sitzung habe sich der Stiftungsrat für Mathias

Rauwolf entschieden, der in dieser Sitzung auch seinen Anstellungsvertrag

unterzeichnet habe.

Wie der Stiftungsrat erklärt, sei Mathias Rauwolf gebürtiger Hesse, 53 Jahre

alt, verheiratet und habe zwei Kinder. Er sei seit 27 Jahren im

Gesundheitswesen tätig, davon 23 Jahre in einer leitenden Position. Rauwolf sei

bei den RoMed Kliniken als kaufmännischer Leiter für den Standort Prien am

Chiemsee und gleichzeitig als Leiter der Wirtschafts- und Versorgungsdienste

des Klinikverbundes der Stadt und des Landkreises Rosenheim verantwortlich

gewesen. Zuvor sei Rauwolf bei der Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom

heiligen Vinzenz von Paul in München tätig gewesen, wo er als

Verwaltungsdirektor mehr als acht Jahre die Krankenhäuser und Pflegeheime sowie

die Krankenpflege-Schule des Ordens geleitet habe.

Vor seinem Wechsel nach München habe er die Geschäfte der Kliniken des

Landkreises Schwandorf mit drei Standorten geführt. Rauwolf habe sein

betriebswirtschaftliches Studium an der Hessischen Verwaltungs- und

Wirtschaftsakademie sowie an der Steinbeis-Hochschule Berlin absolviert und mit

dem Master of Business Administration (MBA) abgeschlossen.

„Bei Herrn Rauwolf handelt es sich um einen sehr erfahrenen Manager von

Einrichtungen des Gesundheitswesens, der über die nötige Führungsstärke und

kommunikative Verbindlichkeit verfügt, um die Eichhof-Stiftung Lauterbach in

eine weitere gute wirtschaftliche Zukunft zu führen“, ist der Stiftungsrat

überzeugt. „Dabei kommt es darauf an, das Profil zu schärfen, die medizinischen

Leistungen weiter auszubauen und die Mitarbeiter für die Verwirklichung

gemeinsamer Ziele zu gewinnen“, sagt Rauwolf selber zu seiner neuen Aufgabe.

Wie Stiftungsratsvorsitzender Heinrich Mai erklärt, habe er am Mittwoch

gemeinsam mit weiteren Vertretern des Stiftungsrats die Leitungsebene der

Eichhof-Stiftung, den Betriebsrat und auch die Belegschaft über die Bestellung

von Mathias Rauwolf zum hauptamtlichen Vorstand informiert. Er habe bei allen

Entscheidungsgremien darum gebeten, Rauwolf tatkräftig zu unterstützen, „denn

ohne die Mitarbeiter der Leitungsebene, des Betriebsrates und auch der

Belegschaft kann eine gute Zusammenarbeit innerhalb der Stiftung nicht

funktionieren“.

HINTERGRUND

Der Vorstand leitet die Eichhof-Stiftung und verwaltet das Stiftungsvermögen in

eigener Verantwortung. Er hat im Einvernehmen mit dem Stiftungsrat dafür zu

sorgen, dass der Stiftungszweck erfüllt wird und der Charakter der Stiftung

erhalten bleibt. Dem Verwaltungsdirektor, der vom Vorstand zum besonderen

Vertreter bestellt ist, obliegt die Führung und Koordination der laufenden

Geschäfte des Krankenhauses und der Stiftungseinrichtungen. Mathias Rauwolf ist

zunächst ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender, nach dem Inkrafttreten der neuen

Satzung ab dem 1. November soll er hauptamtlich fungieren. Besonderer Vertreter

ist der langjährige Verwaltungsdirektor Dr. Christof Erdmann.

Der Stiftungsrat ist das Aufsichtsgremium des Vorstandes und zuständig für

Grundsatzentscheidungen. Ihm gehören an: Heinrich Mai

(Stiftungsratsvorsitzender), Dr. Wolfgang Kniepert (stellvertretender

Stiftungsratsvorsitzender). Dr. Britta von Molo, Werner Müller, Hans-Jürgen

Schäfer, Dr. Gerhard Schlitt und Rainer-Hans Vollmöller.

Zur Eichhof-Stiftung gehören neben dem Krankenhaus auch die Sozialstation

Eichhof, das Seniorenzentrum Schlitzerland, das Palliativteam Waldhessen und

die Vogelsberger Lebensräume.

Quelle: Pressemitteilung, 19.10.2019