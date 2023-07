Enge Kooperation zwischen St. Nikolaus-Stiftshospital Andernach und dem Bundeswehr-Zentralkrankenhaus Koblenz (Pressemitteilung).

Am 11. Februar 2020 unterzeichneten die Geschäftsführerin des St. Nikolaus-Stiftshospital Andernach, Frau Cornelia Kaltenborn, und die Kommandeurin und ärztliche Direktorin des BundeswehrZentralkrankenhauses (BwZKrhs) Koblenz, Frau Generalarzt Dr. med. Almut Nolte, eine Kooperationsvereinbarung zur Optimierung der regionalen

Krankenhausversorgung. Im Rahmen dieser Kooperationsvereinbarung wird besonderer Wert auf die Verbesserung der herzmedizinischen Versorgung im nördlichen Rheinland-Pfalz gelegt.

Das St. Nikolaus-Stiftshospital in Andernach ist langjährig in der Versorgung

von Herzpatientinnen und -patienten engagiert und hat sich unter ihrem

ehemaligen kardiologischen Chefarzt, Herr Dr. med. Heinrich Degen, einen

hervorragenden Ruf in der bildgebenden Diagnostik, insbesondere in der

Herzbildgebung im MRT erworben. Seit Anfang Januar 2020 leitet Herr Dr. med.

Ralph Rüdelstein - zuvor Chefarzt im Krankenhaus Mayen - die kardiologische

Abteilung des St. Nikolaus-Stiftshospitals als neuer Chefarzt. Zur Optimierung,

vor allem auch der Notfallversorgung, baut daher das Krankenhaus in Andernach

ein neues Herzkatheterlabor, das bis spätestens Mitte dieses Jahres in Betrieb

gehen soll. Bis dahin unterstützt das BwZKrhs Koblenz die kardiologische

Abteilung des St. Nikolaus-Stiftshospitals bei der Versorgung kardiologischer

Fälle, auf der Grundlage eines bereits abgestimmten Behandlungsprozesses.

Zukünftig werden Patienten aus Andernach in die Innere Abteilung des BwZKrhs

Koblenz überwiesen und hier einer Herzkatheteruntersuchung unterzogen. Im

Rahmen der nun geschlossenen Kooperationsvereinbarung wurde ergänzend die

Möglichkeit geschaffen, dass auch Kardiologen aus dem Andernacher Krankenhaus

direkt im Herzkatheterlabor des BwZKrhs Koblenz mitarbeiten können.

Darüber hinaus wurde eine langfristige Zusammenarbeit zwischen beiden

Krankenhäusern abgesprochen. Andernacher Patientinnen und Patienten werden

zukünftig auch für weiterführende Untersuchungen und Behandlungsmaßnahmen, die

das Herz betreffen, ans BwZKrhs Koblenz überwiesen. Dies betrifft

elektrophysiologische Untersuchungen und Therapiemaßnahmen wie Ablationen, die

Reparatur von Herzklappen zum Beispiel durch Kathetereingriffe oder klassische

Operationen, aber auch Bypass-Operationen durch die Abteilung für Herz- und

Gefäßchirurgie. Die Zusammenarbeit soll auch in anderen Bereich wie

beispielsweise der Hämato-Onkologie zum Wohle der Patientenversorgung im

nördlichen Rheinland-Pfalz intensiviert werden.

Quelle: Pressemitteilung, 12.02.2020