Erfahrener Manager neu im Vorstand des Uniklinikums Würzburg (Pressemitteilung).

Seit Beginn dieses Jahres ist Prof. Dr. Jens Maschmann der Ärztliche Direktor des Uniklinikums Würzburg. Der Pädiater beschäftigt sich seit knapp zwei Jahrzehnten in verantwortlichen Positionen mit dem Management und der Weiterentwicklung großer Krankenhäuser – zuletzt als Medizinischer Vorstand am Uniklinikum

Ehemaliger Kinderarzt am Uniklinikum Würzburg

Klinische Erfahrungen sammelte Jens Maschmann anschließend als Arzt im

Praktikum und Assistenzarzt an der Universitäts-Kinderklinik Tübingen unter

Leitung von Prof. Dr. Christian Speer. Als dieser im Jahr 1999 zum Direktor der

Würzburger Universitäts-Kinderklinik berufen wurde, folgte ihm der damals

30-Jährige in die mainfränkische Metropole. Hier legte er im Jahr 2002 die

Facharztprüfung für Pädiatrie ab.

„Parallel zur kinderärztlichen Arbeit habe ich mich in das damals aufkommende

leistungsgerechte Fallpauschalensystem, auch bekannt als DRG-System,

eingearbeitet. Hinzu kamen diverse Digitalisierungsaufgaben an der

Kinderklinik“, berichtet Maschmann. Aufgaben, die ihm nicht schwerfielen, denn

nach eigenen Worten interessierte ihn die Optimierung von Abläufen im

ärztlichen Alltag schon vorher. Für noch mehr Detail-Know-how in diesem

Themenfeld absolvierte er im Jahr 2002 die Zusatzausbildung „Medizinische

Informatik“. „Insgesamt wurde damals mein Interesse geweckt, zu verstehen, wie

der ‚Organismus Klinikum‘ funktioniert und wie er sich gestalten lässt“, sagt

der Ärztliche Direktor heute rückblickend.

Wechsel zu Strategischer Planung und Qualitätsmanagement

Mit diesem Interesse und den dazu bereits erworbenen „handwerklichen“

Kenntnissen qualifizierte er sich für eine im Jahr 2002 ausgeschriebene Stelle

als Leiter der Stabsstelle Strategische Planung am Evangelischen Krankenhaus in

Bielefeld, die er bis 2006 ausfüllte. „Anfangs war ich innerlich noch hin- und

hergerissen zwischen einer Laufbahn als Kinderarzt und einer

managementorientierten Verwaltungskarriere“, bekennt der empathische Mediziner.

Für den letztlich gewählten zweiten Weg sammelte er in den folgenden Jahren

weiteres Wissen: mit der Zusatzbezeichnung „Ärztliches Qualitätsmanagement“ in

2004 und der Ausbildung zum KTQ-Visitor in 2006. KTQ ist die Abkürzung zu

„Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen“. Dahinter steht

eines der führenden Zertifizierungsverfahren für Krankenhäuser in Deutschland,

Österreich und der Schweiz. Auch das UKW ist seit 2013 KTQ-zertifiziert. „Ich

halte die im Qualitätsmanagement gepflegten Prinzipien der kontinuierlichen

Verbesserung und der Risikominimierung gerade in Krankenhäusern für fundamental

wichtig“, unterstreicht Prof. Maschmann. Um hier die Entwicklung mit

voranzutreiben, engagiert er sich seit dem Jahr 2005 in verschiedenen

Positionen in der Gesellschaft für Qualitätsmanagement in der

Gesundheitsversorgung (GQMG). Seit dem Jahr 2017 ist er deren Vorsitzender.

Während seiner Zeit in Bielefeld schuf das Uniklinikum Tübingen eine Stelle,

die Jens Maschmann zurück an den Neckar und in die Universitätsmedizin zog: Im

Jahr 2006 wurde er Geschäftsführer des dortigen „Zentralbereichs Medizin:

Struktur-, Prozess-, Qualitätsmanagement“. Auch hier erweiterte er sein

fachliches Rüstzeug, unter anderem durch ein berufsbegleitendes Studium zum

Master of Business Administration an der SRH-Fernhochschule Riedlingen zwischen

2007 und 2009.

In Jena Bau-Erfahrungen gesammelt

Im Jahr 2014 lockte ihn die ausgeschriebene Stelle als Medizinischer Vorstand

ans Uniklinikum Jena (UKJ). „Besonders herausfordernd und dadurch attraktiv war

hierbei die seinerzeit laufende Zusammenführung der Patientenversorgung am

Klinikstandort in Jena-Lobeda. Eine Maßnahme, die mit einem der bundesweit

größten Bauvorhaben im Krankenhausbereich verbunden war“, erläutert Maschmann.

Neben seinen Managementaufgaben am UKJ nutzte er die letzten Jahre, um seine

wissenschaftliche Entwicklung abzurunden: In 2015 habilitierte er an der Uni

Tübingen in der Kinder- und Jugendmedizin und wurde dort im vergangenen Jahr

Außerplanmäßiger Professor für dieses Fach.

Geplante Erweiterung des UKW als einer der „Pull-Faktoren“

Jena war seine letzte Karrierestation vor dem Wechsel ans UKW. Was waren die

Beweggründe für diesen weiteren Neustart? „Zum einen bin ich Würzburg und der

Region aus meiner Zeit an der Universitäts-Kinderklinik nach wie vor sehr

verbunden. Zum anderen habe ich aus der Ferne die sehr erfolgreiche Entwicklung

der Würzburger Universitätsmedizin in den letzten Jahren interessiert

mitverfolgt“, erläutert Maschmann. Ein wichtiger „Pull-Faktor“ war für ihn das

Erweiterungsgelände Nord des UKW. Auf dem im Jahr 2019 erworbenen, zehn Hektar

großen Areal will sich das Uniklinikum in den kommenden Jahren und Jahrzehnten

baulich und strukturell weiterentwickeln. Unter anderem sollen dort ein neues

Zentrum Frauen-Mutter-Kind und eine neue Kopfklinik entstehen. „Nachdem ich in

Jena die Endphase eines solch großen Bauvorhabens begleiten konnte, freue ich

mich jetzt darauf, ganz am Anfang einer so entscheidenden Entwicklung dabei

sein zu können“, betont der Direktor. Bis auf dem Erweiterungsgelände Nord die

Bagger rollen, sind eine Reihe von großen Baumaßnahmen im Bestand des UKW

erfolgreich abzuwickeln – auch dies ist laut Maschmann mit fordernden

Führungsaufgaben verbunden.

Masterplan für die Standortentwicklung erarbeiten

Auf seiner Agenda steht ferner die Ausarbeitung eines Masterplans für die

sonstige Entwicklung des Standorts. Wichtige Punkte dabei sind beispielsweise

das Zusammenspiel des UKW mit außeruniversitären Einrichtungen oder die weitere

Ausgestaltung von wegweisenden Strukturen wie dem NCT WERA. Die Abkürzung steht

für das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen, das von einem Verbund der

Universitäten und Universitätsklinika in Würzburg, Erlangen, Regensburg und

Augsburg getragen wird. Die Federführung des vom Bundesforschungsministerium

geförderten Netzwerks hat die Würzburger Universitätsmedizin mit dem

Comprehensive Cancer Center Mainfranken.

„Was die tägliche Arbeitswelt am UKW angeht, freue ich mich als Teil des

Vorstands darauf, mit allen Berufsgruppen ein Vorgehen zu definieren, das

einerseits eine weiterhin bestmögliche Patientenversorgung gewährleistet und

anderseits die Voraussetzungen schafft, dass die Arbeit am Klinikum auch Spaß

macht“, kündigt der Ärztliche Direktor an.

Non-Covid-Patienten im Blick behalten

Ein aktueller Prüfstein dabei ist natürlich das Management der Corona-Pandemie.

„Hier muss unser Ziel sein, auch in Zukunft einen ‚atmenden‘ Klinikbetrieb zu

ermöglichen: In Phasen mit höherem Aufkommen an Covid-19-Patienten müssen wir

für diese den erforderlichen Platz schaffen; werden es weniger, können wir

wieder zurückfahren. Und dies unter der Maßgabe, dass auch für die

Non-Covid-Patienten immer ausreichend Kapazitäten vorhanden sind“, erläutert

Maschmann. Als höchst hilfreich in diesem Prozess empfindet er die am UKW dazu

innerhalb des letzten Jahres geschaffenen Strukturen, wie die

Krankenhauseinsatzleitung (KEL).

Einer der jüngsten Ärztlichen Direktoren Deutschlands

Mit bei Dienstantritt am UKW 51 Jahren zählt Jens Maschmann zu den jüngsten

Ärztlichen Direktoren der deutschen Universitätsklinika. Auch die Besetzung mit

einem externen Experten ist bislang eher selten – traditionsgemäß übernehmen

klinikumsintern langjährig bewährte Klinikdirektoren diese wichtige

Führungsaufgabe. „Umso mehr freue ich mich über die Innovationsbereitschaft des

Aufsichtsrates des UKW und das in mich gesetzte Vertrauen“, unterstreicht der

neue Ärztliche Direktor.

Quelle: Pressemitteilung, 09.02.2021