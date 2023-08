Ev. Stift St. Martin mit neuem Geschaeftsfuehrenden Direktor

Ev. Stift St. Martin mit neuem Geschäftsführenden Direktor (Pressemitteilung).

Oliver Zimmer, Geschäftsführender Direktor (GD) im Kemperhof in Koblenz, hat zusätzlich seit dem 1. Januar 2019 auch die Funktion des GD im Ev. Stift St. Martin übernommen. Michael Goldt, der seit Juli 2018 diese Position innehatte, verließ das Unternehmen zum

31. Dezember 2018. Mit der Entscheidung, Oliver Zimmer die Leitung beider Standorte zu übertragen, hat die Geschäftsführung des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein, gemeinsam mit den Leitungsgremien, einen großen Schritt in Richtung Zukunft getan.

Oliver Zimmer ist seit April 2018 GD im Kemperhof. Der 45-Jährige verfügt über

umfassende und vielseitige Berufserfahrungen auf dem Krankenhausmarkt und kennt

durch seine vorherige Tätigkeit als Kaufmännischer Direktor des Katholischen

Klinikums Koblenz Montabaur die Region und den Koblenzer Krankenhaus­bereich

bestens. „Ich freue mich darauf, die traditionsreiche und besondere

Unternehmenskultur im Stift noch besser kennenzulernen und darauf aufbauend

gemeinsam in Koblenz an beiden Standorten die zahlreichen Themen

voranzubringen. Dabei hoffe ich, dass das bewährte Miteinander im Haus uns

allen weiterhilft, die großen, aber spannenden Herausforderungen der nächsten

Jahre zu stemmen. Ich bin zuversichtlich, dass uns dies im Stift und auch

gemeinsam für das Unternehmen gelingen wird“, so Zimmer. Er will alle Stärken

im Ev. Stift St. Martin aufrechterhalten. Seine Hauptaufgabe sieht er zudem in

dem späteren, endgültigen Zusammenbringen der herausragenden Leistungen beider

Koblenzer Standorte in eine neue Klinikstruktur als Maximalversorger für den

Norden von Rheinland-Pfalz.

Quelle: Pressemitteilung, 07.01.2019