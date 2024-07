Führungswechsel im AMEOS Klinikum Osnabrück (Medienmitteilung).

Das AMEOS Klinikum Osnabrück hat einen neuen Chef: Herr Dr. Osman Mersinli hat zum 1. Januar 2022 die Funktion des Krankenhausdirektors im AMEOS Klinikum Osnabrück übernommen. Er folgt damit auf Frau Cornelia Koch, die bisher als Krankenhausdirektorin im AMEOS Klinikum Osnabrück tätig war und nun die Funktion von Herrn Dr. Mersinli in den

AMEOS Klinika Oberhausen übernimmt. Dr. Mersinli ist Facharzt für Innere Medizin und Gesundheitsökonom und verfügt

zudem über langjährige und fundierte Kenntnisse in der operativen Führung und

strategischen Entwicklung von Gesundheitseinrichtungen. Seit November 2020 war

er als Krankenhausdirektor in den AMEOS Klinika Oberhausen tätig.

„Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Mitarbeitenden das AMEOS Klinikum

Osnabrück als regionales Zentrum für psychische Gesundheit im Sinne einer

modernen, offenen und vielfältigen Psychiatrie weiterzuentwickeln“, so Dr.

Mersinli.

Quelle: Medienmitteilung, 10.01.2022