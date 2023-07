Führungswechsel in der Christophsbad Klinikgruppe

Verabschiedung des Geschäftsführers der Christophsbad Klinikgruppe (Pressemeldung).

Nach über 20 Jahren beendete Oliver Stockinger seine Tätigkeit als Geschäftsführer der Christophsbad Klinikgruppe. Göppingen: Nach über 20 Jahren beendete Oliver Stockinger seine Tätigkeit als Geschäftsführer der Christophsbad Klinikgruppe. Zu Beginn der Mitarbeitendenfeier am Freitag, den 30. Juni 2023, wurde er gebührend verabschiedet. Rudolf Schnauhuber, der mit Oliver Stockinger seit Februar 2023 gemeinsam die Geschäftsführung der Christophsbad Klinikgruppe wahrnahm, übt diese nun als alleiniger Geschäftsführer aus. Prof. Dr. Nenad Vasić wird zum 1. Juli 2023 zum stellvertretenden Geschäftsführer für den Klinikbereich berufen. In dieser Position führt er seine Tätigkeit als Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie fort.

Mehr als zwei Jahrzehnte leitete Oliver Stockinger die Geschicke der Christophsbad Klinikgruppe mit großem Erfolg. Unter anderem sind hierbei die inhaltliche Ausweitung der Behandlungsangebote, die Erhöhung der Bettenzahl und eine Vielzahl von Neubauten wie der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie des Christophsheims am Hohenstaufenblick zu nennen. Fritz-Jürgen Heckmann, Vorsitzender des Verwaltungsrats, bringt Oliver Stockingers Leistungen auf den Punkt: „Oliver Stockinger ist stets ein Spagat zwischen ökonomischen Notwendigkeiten und transparenter Information der Mitarbeitenden gelungen. Zu gestalten und nicht nur zu verwalten – das zeichnete ihn maßgeblich aus.“

Als Oliver Stockinger im Jahr 2003 seine Tätigkeit als Klinikgruppen-Geschäftsführer gemeinsam mit Bernhard Wehde aufnahm, markierte dies eine Zäsur in der traditionsreichen Geschichte des Unternehmens. Erstmals war in der operativen Führung kein Mitglied der Familie Landerer mehr vertreten. Dr. Jörg Nübling, Geschäftsführer der Holding Christophsbad Göppingen Dr. Landerer Söhne GmbH, erinnert sich: „Für die Gesellschafterfamilie war es damals eine spannende Frage, ob die Werte und Ziele des Hauses am Leben gehalten werden. Heute kann ich sagen: Dies ist Oliver Stockinger mit Bravour gelungen und dafür gebührt ihm mein herzlicher Dank!“

Verabschiedung von Geschäftsführer Oliver Stockinger mit Ehefrau Herta und Geschäftsführer Rudolf Schnauhuber auf der Bühne beim Mitarbeitendenfeier am 30. Juni 2023.

Foto: Von links: Herta Stockinger, Oliver Stockinger und Rudolf Schnauhuber.

Rudolf Schnauhuber, fortan alleiniger Geschäftsführer der Christophsbad Klinikgruppe, bedankt sich bei Oliver Stockinger für die gelungene Zusammenarbeit der vergangenen Monate: „Sie haben mir seit 1. Februar die Geschichte sowie die Philosophie des Christophsbads als traditionsreiches Familienunternehmen vermittelt. Sie haben alle Themen offen und transparent angesprochen. Das ist keine Selbstverständlichkeit – vielen Dank dafür!“

Ganz entsprechend seiner Art stellte Oliver Stockinger bei seiner Verabschiedung nicht sich selbst, sondern die Mitarbeitenden in den Vordergrund: „Gravierende Veränderungen im Gesundheitswesen, erhebliche wettbewerbliche Konflikte und Herausforderungen wurden von allen Mitarbeitenden mit großer Unterstützung gemeistert. Ich konnte mich stets auf die ‚Christophsbad-Familie‘ verlassen. Die Loyalität, das Verantwortungsbewusstsein sowie das Engagement der Mitarbeitenden erfüllen mich mit tiefer Demut. Mit größtem Respekt bedanke ich mich bei allen für ihren hervorragenden Einsatz.“

Auch künftig bleibt Oliver Stockinger dem Christophsbad erhalten. Zum 1. Juli ist er in die Geschäftsleitung der Holding Christophsbad Göppingen Dr. Landerer Söhne GmbH gewechselt. Dort wird er sich insbesondere um die gruppenweiten Liegenschaften und Bauvorhaben kümmern.

Quelle: Pressemeldung, 04.07.2023