Geriatrie an der Helios-Klinik Bad Gandersheim soll geschlossen werden (Pressemitteilung).

In den zurückliegenden Jahren wurde durch Veränderungen und Neustrukturierungen versucht, das Leistungsspektrum der Helios Klinik Bad Gandersheim zu erhalten und zu erweitern. Doch die Situation vor Ort ist weiterhin schwierig, die Zahl der Patienten seit Jahren rückläufig. Heute hat die Klinikleitung die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Schließungsabsicht der Geriatrie informiert.

Die besondere Situation während der Corona-Pandemie nicht eingerechnet, waren

2015 bis 2019 in der Helios Klinik Bad Gandersheim durchschnittlich nur rund 60

Prozent der Betten belegt, Tendenz fallend. Seit Jahren bereits verzeichnet die

Klinik ein negatives Betriebsergebnis. Dies ist zum einen Folge des

medizinischen Fortschritts, durch den viele Eingriffe und Behandlungen ambulant

erfolgen können und als stationäre Therapien nicht mehr vergütet werden. Zum

anderen wenden sich Patienten zunehmend an größere Krankenhäuser, die über ein

deutlich breiteres, interdisziplinäres Leistungsspektrum mit spezialisierten

Fachabteilungen und eine Notfall- und Intensivmedizin für schwere

Krankheitsverläufe verfügen. Gleichzeitig wächst der Druck auf kleine

Krankenhäuser im ländlichen Raum.

Fehlende Perspektiven für die Geriatrie

„Die Vorhaltung personeller Mindestbesetzungen und multiprofessioneller Teams

als Abrechnungsvoraussetzung, gerade auch im Bereich der Geriatrie, ist für

kleinere Kliniken deutlich schwieriger als für große Krankenhäuser, die

Synergieeffekte nutzen können“, erklärt Klinikgeschäftsführer Johannes Richter.

„Die Auslastung unserer geriatrischen Station lag 2019 bei nur 46 Prozent. Vor

diesem Hintergrund beabsichtigen wir, die Geriatrie in der Helios Klinik Bad

Gandersheim angesichts fehlender Perspektiven in diesem Jahr zu schließen.“

Northeim in 2021 mit eigenem Versorgungsangebot

Hinzu kommt, dass die Helios Albert-Schweitzer-Klinik Northeim noch in 2021

eine eigene Geriatrie eröffnet, um dem lokalen Bedarf gerecht zu werden. Ihre

deutlich breitere interdisziplinäre Ausrichtung macht eine umfassende,

ganzheitliche Betreuung älterer Menschen möglich, eine umfangreiche

radiologische Diagnostik, konsiliarische Mitbehandlungen und eine

intensivmedizinische Versorgung eingeschlossen. Beispielsweise gibt es in der

Northeimer Klinik eine Abteilung für Neurologie, die in Zusammenarbeit mit der

Geriatrie deutlich umfassendere Möglichkeiten der Demenzabklärung bietet. Auch

ist vor Ort ein Dialysezentrum vorhanden. Da Behandlungsverläufe geriatrischer

Patienten oft durch überwachungspflichtige Erkrankungen und Komplikationen

geprägt sind, trägt auch die vorhandene Intensivstation in Northeim zu einer

erhöhten Versorgungsqualität bei.

„Eine vergleichbare fächerübergreifende Zusammenarbeit, Diagnostik und Therapie

ist in unserer Klinik nur in eingeschränktem Rahmen möglich. Dadurch ist in der

Helios Klinik Bad Gandersheim mit einem erheblichen Rückgang geriatrischer

Patienten zu rechnen, die künftig vorrangig das medizinische Angebot in

Northeim nutzen werden“, erläutert Johannes Richter und ergänzt: „Ein Großteil

unserer geriatrischen Patienten stammt aus Northeim und umliegenden

Ortschaften, nur sehr wenige aus Bad Gandersheim selbst. Damit besteht im

direkten Einzugsgebiet der Klinik kaum Bedarf für geriatrische Behandlungen.

Rund 40 Prozent der Verlegungen aus anderen Kliniken in unsere Geriatrie

erfolgt aktuell aus der Helios Albert-Schweitzer-Klinik Northeim.“

Große Verbundenheit und regionale Perspektiven

Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dem Haus eng verbunden, oft über

Jahrzehnte hinweg. Sie alle tragen mit ihrer Arbeit und ihrem Engagement dazu

bei, die Patienten in der Helios Klinik Bad Gandersheim optimal zu versorgen

und haben gerade in den letzten Monaten bei der Versorgung der

COVID-19-Patienten ganz besonderes geleistet. „Mit Blick auf das Wohl der

Erkrankten sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Herausforderungen der

letzten Jahre stets mit einer hohen Bereitschaft zum Wandel und starkem

Zusammenhalt begegnet. Bei der Umstrukturierung der Klinik zur zentralen

Einrichtung für die Behandlung nicht-intensivpflichtiger COVID-19-Patienten war

dies deutlich spürbar. Ihrem großartigen Einsatz für und in der Helios Klinik

Bad Gandersheim gilt mein aufrichtiger Dank“, betont der Klinikgeschäftsführer:

„Umso mehr bedauern wir es, im Rahmen der geplanten Schließung der Geriatrie

nicht mehr allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Arbeitsplatz in

unserer Klinik bieten zu können.“

Mit dem Betriebsrat werden jetzt Gespräche zu Interessenausgleichsverhandlungen

über die beabsichtige Schließung der Geriatrie aufgenommen. Die umliegenden

Helios Klinikstandorte in Northeim, Herzberg, Salzgitter und Hildesheim haben

bereits großes Interesse signalisiert, so vielen Kolleginnen und Kollegen wie

möglich eine Weiterbeschäftigung in den eigenen Reihen anzubieten.



„Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation arbeiten wir an verschiedenen

Zukunftskonzepten, um unserer Klinik eine sichere Perspektive zu geben. Dazu

führen wir Gespräche mit möglichen lokalen und regionalen

Kooperationspartnern“, so Johannes Richter.

HINTERGRUNDINFORMATION: GERIATRIE (ALTERSMEDIZIN)

In der Geriatrie werden Patienten ab 70 Jahren und älter behandelt. Sie kommen

meist nach der Versorgung ihrer akuten Erkrankung im jeweiligen Fachbereich

(z.B. aus der Orthopädie mit einem Schenkelhalsbruch oder der Inneren Medizin

bei Herz-Rhythmus-Problemen) in die Geriatrie und erhalten dort ein spezielles

Behandlungsangebot, das gezielt auf die Bedürfnisse älterer Menschen eingeht.

Denn: Ältere Menschen leiden häufig nicht nur unter einer akuten Erkrankung,

sondern unter mehreren (chronischen) behandlungsbedürftigen Krankheiten. Zudem

verarbeitet der Stoffwechsel Medikamente langsamer, die Regenerationsphase ist

verlängert, die Mobilisation erschwert. Im Rahmen einer Verletzung/Erkrankung

besteht u.a. eine erhöhte Gefahr für Komplikationen und Folgeerkrankungen sowie

einer Verschlechterung oder des Verlustes der Selbstständigkeit. Um die

Patienten bestmöglich zu versorgen und zu behandeln, arbeiten in der Geriatrie

Ärzte, Pflege, Therapeuten und Sozialdienst im Team eng zusammen. n.

Quelle: Pressemitteilung, 03.02.2021