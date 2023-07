Geschäftsführung der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH wächst auf drei Mitglieder

Geschäftsführung der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH ergänzt (Asklepios).

Am 20. Juni 2023 ist Asklepios Chief Medical Officer (CMO) PD Dr. med. Sara Sheikhzadeh in die Geschäftsführung der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH berufen worden, in der sie als Medizinische Direktorin tätig sein wird. Das Gremium wächst damit auf drei Mitglieder, mit Joachim Gemmel als Sprecher der Geschäftsführung an der Spitze. Bereits seit dem 1. Juli 2022 ist PD Dr. Sheikhzadeh als Chief Medical Officer (CMO) Mitglied des Vorstandes der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA. Sie bringt ihr breites medizinisches Wissen, ihre Führungsqualität und ihre umfassenden Kenntnisse der organisatorischen Abläufe in Krankenhäusern in konzernweite Projekte ein und gestaltet die Transformation des Konzerns im Sinne der Vision „Digital HealthyNear“ mit. Hier verfolgt sie die neue medizinische Strategie im Sinne der ganzheitlichen, wertebasierten Medizin (Value-based Healthcare) mit der Etablierung von medizinischen Standards und Prozessen in den neuorganisierten Fachgruppen. Hier ergänzen sich die asklepiosweite Etablierung von Standards und Behandlungspfaden mit dem Ausbau medizinischer Exzellenzzentren in Hamburg. Als CMO verantwortet sie die Themen ambulante Medizin, Krankenhaushygiene, Medical School Hamburg & Stettin sowie die Bereiche Medizin & Wissenschaft, Strategisches Qualitätsmanagement und den Bereich Forschung.

Quelle: Asklepios, 30.06.2023