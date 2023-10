Gesundheitseinrichtungen Pfronten mit neuem Geschäftsführer (Pressemitteilung).

Der bisherige Kaufmännische Leiter, Christoph Köpf übernimmt zum 01.11.2020 die Funktion des Geschäftsführers von Hagen Heigel, der zum 31.10.2020 aus der Geschäftsleitung ausschied. Zusammen mit Dirk Kuschmann wird Christoph Köpf in Zukunft die beiden Kliniken leiten. Herr Köpf gehört den Gesundheitseinrichtungen

in Pfronten seit über 10 Jahren an. Seine Karriere begann der Betriebswirt Anfang 2010 als Assistent der

Geschäftsleitung und wurde im Jahr 2012 zum kaufmännischen Leiter ernannt.

Zudem ist er bereits seit 2016 Geschäftsführer der Fachklinik St. Marien in

Wertach.

„Herr Köpf bringt alle erforderlichen Qualifikationen und Erfahrungen zur

Besetzung dieser anspruchsvollen Stelle mit, die er sich in den vergangenen

Jahren als Kaufmännischer Leiter mit Prokura im Gesamtunternehmen erworben hat.

Sein kompetenter und menschlicher Führungsstil passt hervorragend zu unserem

Anspruch einer modernen Unternehmensführung, “ so Geschäftsführer, Dirk

Kuschmann.

Die Aufgaben in der Geschäftsführung werden sich beide wie folgt aufteilen:

Christoph Köpf wird hauptverantwortlich für den operativen Bereich und ist

somit für die Wirtschaftlichkeit sowie die Organisation der Kliniken zuständig

sein. Dirk Kuschmann widmet sich zukünftig schwerpunktmäßig den strategischen

Aufgaben, zu denen u.a. die Unternehmensentwicklung sowie die anstehenden

baulichen Erweiterungsmaßnahmen zählen. Zusammen mit Jürgen Krauß bleibt Dirk

Kuschmann auch weiterhin Geschäftsführer der beiden MVZ St. Vinzenz in Pfronten

und Marktoberdorf mit der Filiale in Füssen.

Hagen Heigel zieht sich zwar aus der aktiven Geschäftsführung zurück, bleibt

dem Unternehmen jedoch als Gesellschafter erhalten. Neben ihm zählen auch Dirk

Kuschmann sowie die Mediziner Dr. med. Michael Geyer, Dr. med. Dominik Müller

sowie Dr. med. Johannes Spengler zu den Gesellschaftern der St. Vinzenz

Einrichtungen.

Quelle: Pressemitteilung, 11.11.2020