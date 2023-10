Hanseklinikum Stralsund mit neuem Geschäftsführer (Pressemitteilung).

David Kayser übernimmt am 1. Januar 2021 die Position des Klinikgeschäftsführers am Helios Hanseklinikum Stralsund. Der 31-Jährige ist aktuell Krankenhausdirektor bei den AMEOS Kliniken Haldensleben und Bernburg. Der scheidende Klinikchef, Johannes Rasche, bleibt entgegen ursprünglicher Planung beim Helios Konzern.

Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in Stralsund und habe schon viel

Gutes sowohl über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums als auch über

die wunderschöne Hansestadt gehört. Das stimmt mich für die neue

Herausforderung sehr positiv“, sagt Kayser. Der gebürtige Berliner verfügt über

langjährige Erfahrungen in der Gesundheitsbranche und hatte schon früh

Berührungspunkte zu Helios. Er absolvierte bei Europas größtem privaten

Klinikbetreiber ein duales Managementstudium und wechselte anschließend als

Trainee zum Herzzentrum Dresden. Nach weiteren Stationen bei Sana und als

Geschäftsführer des Medizinischen Versorgungszentrums am Universitätsklinikum

Leipzig folgte 2018 der Wechsel zu Ameos. Dort zeichnete Kayser nicht nur für

570 somatische, sondern auch 265 psychiatrische Betten verantwortlich.

Der jetzige Klinikchef, Johannes Rasche, bleibt entgegen ursprünglicher Planung

den Helios Kliniken treu und wechselt bereits zum 1. November 2020 zur Helios

Mariahilf Klinik Hamburg. Bis Jahresende verantwortet er in Personalunion das

Klinikum im Hamburger Süden und das Hanseklinikum. „Ich bin sehr froh darüber,

dass wir weiter mit Johannes Rasche planen können und er zudem Familie und

Beruf mit vergleichsweise kurzen Fahrtwegen gut miteinander vereinbaren kann.

Er übergibt ein hervorragend geführtes Klinikum“, sagt der

Regionalgeschäftsführer der Helios Region Nord, Dr. Marc Baenkler.

„Gleichzeitig wünsche ich David Kayser zum Start alles Gute und viel Erfolg in

einem tollen Krankenhaus.“

Rasche hatte das Hanseklinikum am 1. April 2019 übernommen und auf sehr stabile

Beine gestellt. In nur anderthalb Jahren ist es ihm gelungen, 200 zusätzliche

Mitarbeiter einzustellen, renommierte Ärzte für das Klinikum zu gewinnen und

den Ausbau neuer Behandlungsfelder umzusetzen beziehungsweise anzustoßen. Auch

durch die Corona-Krise führte Rasche das Hanseklinikum sicher und souverän.

Quelle: href='https://www.mydrg.de/k/aDk' title='Hanseklinikum Stralsund mit neuem

Geschäftsführer'>Pressemitteilung, 30.10.2020