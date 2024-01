Helios Albert-Schweitzer-Klinik Northeim mit neuer Klinikgeschäftsführerin

Operative Klinikgeschäftsführung an der Helios Albert-Schweitzer-Klinik Northeim neu besetzt (Pressemeldung).

An der Helios Albert-Schweitzer-Klinik Northeim hat Frank Mönter die operative Verantwortung zum Jahresbeginn in bewährte Hände gelegt. Diese übernimmt vor Ort mit Michelle Kühn ein bekanntes Gesicht. Die gebürtige Niedersächsin war als kaufmännische Standortleiterin und zweite Geschäftsführerin seit einem Jahr in alle Arbeits- und Entscheidungsprozesse eingebunden. Viele Themen wurden für die Klinik bereits gemeinsam erarbeitet und für die Zukunft angestoßen. Als dann zweiter Geschäftsführer wird Frank Mönter die Geschicke der Helios Klinik Northeim auch weiterhin im „Vier-Augen-Prinzip“ begleiten.

„Ich habe Frau Kühn als eine Kollegin kennengelernt, die neuen Aufgaben mit viel Können und Begeisterung entgegentritt. Die Änderung der operativen Klinikgeschäftsführung trägt durch tägliche Präsenz und regionale Verwurzelung zu Kontinuität und Weiterentwicklung der Klinik bei – und dies immer mit dem Ziel einer qualitativ hochwertigen medizinischen Versorgung für die Menschen im Landkreis und der Zukunftssicherung der Helios Albert-Schweitzer-Klinik Northeim“, unterstreicht Reiner Micholka, Regionalgeschäftsführer der Helios Region West.

In den zurückliegenden vier Jahren erfolgte eine Neustrukturierung und weitere Spezialisierung medizinischer Leistungsbereiche der Klinik sowie die Vorbereitung auf die medizinisch notwendige und politisch gewollte Zentrenbildung. Dazu gehört neben dem erfolgreichen Aufbau einer Geriatrie und Alterstraumatologie, etwa die Etablierung der Wirbelsäulenchirurgie und dem Wiedererstarken der Endoprothetik sowie die Neubesetzung der Gynäkologie an der Helios Albert-Schweitzer-Klinik Northeim. 2023 erfolgte die Anerkennung als Kooperationspartner des Universitäts-Krebszentrum Göttingen (CCC-UMG). Weiterhin konnte die Zentrale Notaufnahme (ZNA) strukturell und personell neu aufgestellt und unter anderem mit Dr. Steffen Bender und Susanne Grünert erfahrene Spezialisten und Pflegefachkräfte für den Klinikstandort gewonnen werden.

„Als Klinikleitung werden wir gemeinsam die Zukunft gestalten. Eine fortschrittliche Medizin, Kommunikation nach innen und außen, Kooperationen und Netzwerke sind uns dabei besonders wichtig. Dazu gehört auch, alle auf diesem Weg der weiteren Gestaltung mitzunehmen“, fasst Prof. Axel Richter, stellvertretender Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Allgemeinchirurgie zusammen.

Michelle Kühn hat dual Gesundheits- und Pflegemanagement in Göttingen studiert und anschließend ein Masterstudium Gesundheitsmanagement in Osnabrück ergänzt. Sie ist seit 2019 bei Helios und hat im Konzern das Management-Traineeprogramm mit Einsätzen an verschiedenen Standorten durchlaufen. Als Assistentin der Geschäftsführung war sie anschließend in Attendorn und Schwelm und zuletzt am Helios Klinikum Krefeld, einem Krankenhaus der Maximalversorgung, tätig.

Quelle: Pressemeldung, 24.01.2024