Helios-Klinikgeschäftsführung wechselt in Karlsruhe und Pforzheim

Führungswechsel in den Helios Kliniken Pforzheim und Karlsruhe (Helios).

Im Helios Klinikum Pforzheim und in der Helios Klinik für Herzchirurgie Karlsruhe wechselt die Klinikgeschäftsführung: David Assmann wird die beiden Kliniken und das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum Monatsende verlassen, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu widmen. Bis zu einer

Nachbesetzung der Position übernehmen Regionalgeschäftsführer Florian Aschbrenner und Helios Medical Consultant Dr. Olaf Kannt interimsweise die

Leitung der beiden Häuser. Die Regelung der definitiven Nachfolge ist bereits

im Gange.

„Wir bedauern David Assmanns Entscheidung sehr, da wir ihn als Klinikmanager

und zugewandten Menschen sehr schätzen. Seine besonderen Fähigkeiten hat er

nicht zuletzt bei der Bewältigung des Brandereignisses in der Pforzheimer

Notaufnahme unter Beweis gestellt“, erklärt Regionalgeschäftsführer Süd Florian

Aschbrenner. „Zugleich respektieren wir seine Entscheidung, da wir auch wissen,

dass er den Wunsch nach einer beruflichen Veränderung schon seit Längerem in

sich trägt und sich daher bereits im März für einen Wechsel entschieden hat.“

„Die beiden Kliniken hat David Assmann während seiner insgesamt mehr als

dreieinhalbjährigen Klinikgeschäftsführung auf vielen Ebenen nach vorne

gebracht“, ergänzt Dr. Olaf Kannt. „So hat er die Inbetriebnahme des neuen

Hybrid-OPs in Karlsruhe vorangetrieben und in Pforzheim nicht nur für den

Wiederaufbau der Klinik für Urologie und Kinderurologie gesorgt, sondern mit

der Einführung des daVinci auch das Zeitalter der Robotik im Klinikum

eingeläutet.“

Die Interimsgeschäftsführer danken David Assmann für all seine Leistungen – für

Patient:innen, Mitarbeiter:innen und die beiden Kliniken insgesamt – sehr

herzlich. „Für seinen weiteren Lebensweg wünschen wir ihm von Herzen alles Gute

und viel Erfolg!“

„Für mich stand bereits im März fest, dass ich eine neue berufliche

Herausforderung annehmen möchte“, sagt der scheidende Klinikgeschäftsführer

David Assmann. „Meine beiden Kliniken in Karlsruhe und Pforzheim verlasse ich

dennoch mit Wehmut, da mir die Arbeit hier sehr viel Freude bereitet hat. Ich

hatte an beiden Standorten tolle Teams, denen ich für die gute Zusammenarbeit

sehr danke.“

