Helios Klinikum Berlin-Buch mit neuem Klinikgeschäftsführer

Helios Klinikum Berlin-Buch: Neuer Klinikgeschäftsführer kommt vom Klinikum Potsdam (Pressemitteilung).

Ab dem 1. Juli 2022 übernimmt Tim Steckel als Nachfolger von Daniel Amrein die Klinikgeschäftsführung im Helios Klinikum Berlin-Buch. Der erfahrene Klinikmanager wechselt von der Ernst von Bergmann Gruppe in Potsdam zu Helios

und bringt somit regionales Know-how, aber auch neue Impulse mit nach Buch. In

der Zwischenzeit führte Prof. Dr. Sebastian Heumüller, zweiter

Klinikgeschäftsführer und Geschäftsführer der Helios Region Ost, die Geschäfte

des Maximalversorgers in alleiniger Verantwortung.

Verstärkung mit Regionalexpertise: Tim Steckel blickt auf 14 Jahre

Führungserfahrung im Berliner Umland zurück und profitiert somit von seinen

tiefgehenden Kenntnissen regionaler Gegebenheiten.



„Ich freue mich über die Nachbesetzung mit einem Kollegen aus dem Berliner

Umland, dem die lokalen Herausforderungen in Berlin-Brandenburg ebenfalls

bekannt sind. Ich bin mir sicher, dass unser gesamtes Haus, von den

Stationsteams über den ärztlichen Dienst bis hin zu unseren

Verwaltungsabteilungen, von seiner Erfahrung und seinem umfangreichen Know-how

im Klinikmanagement profitieren werden“

, bestätigt Prof. Dr. Sebastian Heumüller.

Seit 2008 war Tim Steckel im Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam beschäftigt

und seit 2020 als einer von zwei Geschäftsführern dort tätig. Er setzte mit der

Einführung eines professionellen Controllings, der Entwicklung hin zur

regionalen Klinikgruppe sowie der Einführung der elektronischen Patientenakte

viele positive Akzente. Er begleitete das Potsdamer Klinikum als

Geschäftsführer durch bewegte Zeiten und überzeugte dabei stets mit

Professionalität und Kompetenz.

Geboren in Henstedt-Ulzburg und aufgewachsen in Hamburg, absolvierte Tim

Steckel zunächst ein Studium zum Wirtschaftsingenieur, bevor er an der

Uniklinik Hamburg-Eppendorf (UKE) und als Prokurist der UKE-eigenen

Krankenhausberatungsgesellschaft den beruflichen Einstieg in das

Gesundheitswesen unternahm.



„Ich freue mich auf die konstruktive interdisziplinäre und interprofessionelle

Zusammenarbeit mit meinen zukünftigen Kolleginnen und Kollegen. Als

Maximalversorger hat sich das Helios Klinikum Berlin-Buch in den vergangenen

Jahrzehnten einen hervorragenden Ruf erarbeitet, den ich mit neuen Impulsen

weiterhin stärken und zugleich die bekannte Zuverlässigkeit der medizinischen

Versorgung in der Region garantieren möchte“

, erklärt Tim Steckel.

Sein Ziel ist es, interne Prozesse stetig weiterzuentwickeln und die

strukturellen Belange des Maximalversorgers mit modernster medizinischer

Ausstattung und professionellen sowie motivierten Mitarbeitenden in ein

optimales Verhältnis zu aktuellen Geschehnissen, Entwicklungen und Trends im

Gesundheitswesen zu setzen.

Quelle: Pressemitteilung, 30.06.2022