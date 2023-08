Helios Klinikum Gotha mit neuem Geschäftsführer (Pressemitteilung).

Marc Bernstädt übernimmt zum 1. April die Klinikgeschäftsführung des Helios Klinikums Gotha. Der 34-Jährige folgt auf Florian Lendholt (42), der künftig in gleicher Position das Helios Klinikum Erfurt leiten wird. Die Klinikgeschäftsführung der Helios Klinik Bleicherode, die Lendholt ebenfalls innehat, behält er bei.

Der neue Klinikgeschäftsführer kennt das Helios Klinikum Gotha bereits bestens:

2016/2017 war Marc Bernstädt hier Assistent der Klinikgeschäftsführung.

Zuvor hatte der gelernte Bankkaufmann einen Bachelor in

Wirtschaftswissenschaften und einen Master in Betriebswirtschaftslehre an der

Universität Leipzig erworben. Zuletzt leitete er ein Krankenhaus der Grund- und

Regelversorgung bei einem privaten Klinikträger in Sachsen-Anhalt.

Nun freut sich Marc Bernstädt, in neuer Funktion zum Helios Klinikum Gotha

zurückzukehren:

"Es ist ein großartiges Klinikum mit tollen Mitarbeitern. Es genießt aufgrund

der hohen Qualität seiner Medizin und seiner Leistungsfähigkeit einen

exzellenten Ruf und ist für die Versorgung der Menschen in der Region von

großer Bedeutung. Daher sehe ich eine meiner Kernaufgaben darin, den

eingeschlagenen Weg weiterzugehen und alles dafür zu tun, das hohe

Leistungsniveau des Helios Klinikums Gotha aufrechtzuerhalten und gemeinsam mit

allen Mitarbeitern weiterzuentwickeln. Denn die bestmögliche Versorgung unserer

Patienten hat höchste Priorität."

____________________________________________________________________

"Mit Marc Bernstädt haben wir einen kompetenten und engagierten Klinikmanager

für das Helios Klinikum Gotha gewonnen", erklärt Robert Möller,

Regionalgeschäftsführer der Helios Region Mitte. "Er kennt das Gothaer

Klinikum, die Helios Welt, aber auch die hiesige Krankenhauslandschaft, sodass

er über beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Tätigkeit an seiner neuen

Wirkungsstätte verfügt. Auf die Zusammenarbeit mit ihm freue ich mich sehr. Für

seine neue Aufgabe wünsche ich ihm viel Erfolg!"

____________________________________________________________________

Dem nach Erfurt wechselnden Florian Lendholt dankte der Regionalgeschäftsführer

für seine hervorragenden Leistungen im Helios Klinikum Gotha. "Florian Lendholt

hat sich durch seine langjährigen ausgezeichneten Leistungen hier und in

anderen Helios Kliniken für die Übernahme der Leistung unseres Erfurter

Maximalversorgers empfohlen. In Gotha hat er in den letzten vier Jahren diverse

Bauprojekte geleitet, durch die das Klinikum in wichtigen Bereichen baulich neu

strukturiert, modernisiert und dessen Kapazität erweitert wurde. Medizinisch

hervorzuheben sind unter anderem die Gründung des Zentrums für Intensivmedizin

sowie die Stärkung der Schmerz- und Palliativmedizin und der Neurologie. Unter

seiner Leitung wurde die Digitalisierung auf den Weg gebracht und die digitale

Patientenakte eingeführt.

Ich wünsche Florian Lendholt einen guten Einstieg in seine neue Tätigkeit und

auch viel Freude bei der Arbeit", sagt Robert Möller. "Die Führung der Helios

Klinik Bleicherode durch Florian Lendholt bleibt durch den Wechsel nach Erfurt

unberührt."

____________________________________________________________________

"In meiner Zeit in Gotha habe ich die Teamarbeit mit allen Berufsgruppen und

deren Engagement für unsere Patienten und das Klinikum insgesamt sehr schätzen

gelernt", erklärt Florian Lendholt. "Gemeinsam haben wir das Helios Klinikum

Gotha ein weiteres Stück vorangebracht. Für die konstruktive und erfolgreiche

Zusammenarbeit der letzten Jahre danke ich den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern sehr, sehr herzlich. Zugleich wünsche ich mir, dass sie

Verständnis für meinen Wechsel haben. Sie haben in Gotha ein tolles Klinikum

mit viel Potenzial, das mein Nachfolger mit ihnen zusammen weiter erschließen

wird", so Lendholt. "Zugleich freue ich mich, den gemeinsamen Weg mit

Bleicherode fortzusetzen."

___________________________________________________________________

Das Helios Klinikum Gotha ist ein Haus der Schwerpunktversorgung in

Mittelthüringen und akademisches Lehrkrankenhaus des Universitätsklinikum Jena.

Die Klinik verfügt über 341 Betten und 24 Tagesklinikplätze. 625 Mitarbeiter

behandeln jährlich 22.000 Patienten stationär und 31.000 ambulant.

Das Leistungsspektrum umfasst die Fachgebiete Allgemein-/Viszeralchirurgie,

Anästhesie, Palliativ- und Intensivmedizin, Schmerztherapie ,

Gynäkologie/Geburtshilfe, Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (Belegabteilung),

Innere Medizin I (Gastroenterologie/Stoffwechsel),Innere Medizin II

(Kardiologie, Angiologie, Pulmologie, Nephrologie), Innere Medizin III

(Hämatologie/Onkologie), Neurologie, Orthopädie/Wirbelsäulenchirurgie,

psychiatrische Tagesklinik, Unfallchirurgie, Urologie Zentrum für Kinder- und

Jugendmedizin Erfurt/Gotha Standort Gotha sowie spezialisierte ambulante

Palliativversorgung.

___________________________________________________________________

Helios ist Europas führender privater Krankenhausbetreiber mit insgesamt rund

110.000 Mitarbeitern. Zum Unternehmen gehören unter dem Dach der Holding Helios

Health die Helios Kliniken in Deutschland sowie Quirónsalud in Spanien. Rund 21

Millionen Patienten entscheiden sich jährlich für eine medizinische Behandlung

bei Helios. 2019 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 9,2 Milliarden

Euro.

In Deutschland verfügt Helios über 86 Kliniken, 123 Medizinische

Versorgungszentren (MVZ) und sieben Präventionszentren. Jährlich werden in

Deutschland rund 5,6 Millionen Patienten behandelt, davon 4,4 Millionen

ambulant. Helios beschäftigt in Deutschland fast 69.000 Mitarbeiter und

erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von rund sechs Milliarden Euro. Helios ist

Partner des Kliniknetzwerkes "Wir für Gesundheit". Sitz der

Unternehmenszentrale ist Berlin.

Quirónsalud betreibt 51 Kliniken, 71 ambulante Gesundheitszentren sowie rund

300 Einrichtungen für betriebliches Gesundheitsmanagement. Jährlich werden hier

rund 15,4 Millionen Patienten behandelt, davon 14,6 Millionen ambulant.

Quirónsalud beschäftigt rund 37.5000 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2019 einen

Umsatz von über drei Milliarden Euro.

Helios Deutschland und Quirónsalud gehören zum Gesundheitskonzern Fresenius.

Quelle: Pressemitteilung, 17.03.2020