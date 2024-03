Helios Rhein-Ruhr Kliniken Duisburg komplettieren Führungs-Trio (Pressemitteilung).

Die Helios St. Anna Klinik Duisburg und die Helios Klinik Duisburg-Homberg haben eine neue Ärztliche Direktorin: Frau Dr. Claudia Peters, Chefärztin der Zentralen Notaufnahmen an beiden Standorten, fungiert in der zusätzlichen Rolle als Bindeglied der Ärzteschaft und unterstützt bei der Umsetzung aktueller

Leitlinien und Handlungsempfehlungen. Außerdem kümmert sie sich um die

medizinische Qualität der Kliniken. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Frau Dr.

Peters eine neue Ärztliche Direktorin gewinnen konnten, welche beide Standorte

wie ihre Westentasche kennt. Als Chefärztin eines medizinischen

Querschnittsfaches pflegt sie einen guten Kontakt zu allen medizinischen

Fachabteilungen im Haus, was ihr zuletzt auch bei der Arbeit in unserer

Corona-Lenkungsgruppe, der Einrichtung unseres Corona-Impfzentrums und der

engagierten Impfung zahlreicher Kolleginnen und Kollegen zugute kam. Herzlich

bedanken möchte ich mich bei unserem bisherigen Ärztlichen Direktor, Dr. Rainer

Sadra, der bislang für die Helios Rhein-Ruhr Kliniken in Duisburg und Uerdingen

zuständig war“, erklärt Klinikgeschäftsführerin Claudia Meßthaler.

Nach der Verpflichtung von Claudia Meßthaler als Klinikgeschäftsführerin und

Karl Poersch als Pflegedirektor ist die neue Klinikleitung mit Frau Dr. Peters

nun komplett. „Wir wollen die medizinische Qualität weiter steigern und unser

medizinisches Leistungsangebot ausbauen. Im Vordergrund steht für uns auch

weiterhin die menschliche Zuwendung zu jedem einzelnen Patienten. Wichtig ist

uns auch der kontinuierliche Ausbau der interdisziplinären Zusammenarbeit der

vielen in unserer Klinik vertretenen Berufsgruppen.“

Quelle: Pressemitteilung, 24.02.2021