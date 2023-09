Hephata Diakonie ab 2021 mit neuem Vorstand (Pressemitteilung).

Der Aufsichtsrat der Hephata Diakonie hat Dr. Michael Gerhard zum künftigen kaufmännischen Vorstand gewählt. Der bisherige Geschäftsführer der Deutscher Gemeinschafts-Diakonieverband (DGD) GmbH, die unter anderem Trägerin des Diakonie Krankenhauses Wehrda in Marburg ist, steigt zum 1. Januar 2021 bei

Hephata ein.

Nach einer Einarbeitungs- und Übergabephase ab Anfang des neuen Jahres wird

Gerhard die Nachfolge des langjährigen kaufmännischen Vorstands Klaus Dieter

Horchem antreten, der Ende März 2021 in den Ruhestand geht. „Wir sind sehr froh

darüber, dass wir mit einem guten zeitlichen Vorlauf schon jetzt einen sowohl

fachlich wie auch persönlich überaus kompetenten Nachfolger für Herrn Horchem

gefunden haben“, betont Eberhard Lindig, Aufsichtsratsvorsitzender der Hephata

Diakonie. Der künftige kaufmännische Vorstand Gerhard wird die Geschicke

Hephatas gemeinsam mit dem gleichberechtigten theologischen Vorstand und

Vorstandssprecher Maik Dietrich-Gibhardt leiten.

Michael Gerhard verfügt über langjährige Leitungserfahrungen sowohl als

Geschäftsführer der DGD GmbH (seit 2004) als auch als Vorstand der DGD Stiftung

(seit 2014) mit Verantwortung für einen Klinikverbund aus sechs

Akutkrankenhäusern und zwei Rehakliniken in mehreren Bundesländern. Neben

seiner betriebswirtschaftlichen Kompetenz als Master of Business Administration

bringt Gerhard Diplom-Abschlüsse als Sozialarbeiter, Diakoniewissenschaftler

und Religionspädagoge mit. Promoviert wurde der 52-Jährige als Doktor der

Philosophie, wobei sich seine Dissertation mit diakonischem Handeln,

ökonomischem Denken und ethischem Erwägen beschäftigt. Der zweifache

Familienvater ist zudem 2006 in Hephata in das Diakonenamt der Evangelischen

Kirche von Kurhessen-Waldeck eingesegnet worden.

Gerhard lebt mit seiner Ehefrau und den beiden 19 und 17 Jahre alten Kindern in

Stadtallendorf, wo er sich privat unter anderem in der Kirchengemeinde, im

Bürgerhilfeverein und im Stadtmarketing engagiert. Auf die neuen Aufgaben bei

Hephata freut er sich sehr und sagt: „Ich kenne die Hephata Diakonie seit

vielen Jahren und schätze das diakonische Unternehmen vor allem für seine

moderne, Menschen zugewandte und wertebasierte soziale und kulturelle Arbeit in

Rückbindung an die evangelische Kirche. Als künftiger kaufmännischer Vorstand

will ich Hephata gemeinsam mit meinem Vorstandskollegen sowie allen

Mitarbeitenden auch weiterhin erfolgreich weiterentwickeln und dabei

insbesondere die Themen des kreativen und erfolgreichen Miteinanders von

diakonischen Handlungsfeldern und der ökonomischen Basis zur Gestaltung dieser

Handlungsfelder in den Blick nehmen.“

Hephata engagiert sich als diakonisches Unternehmen seit 1901 in der Rechtsform

eines gemeinnützigen Vereins für Menschen, die Unterstützung brauchen, gleich

welchen Alters, Glaubens oder welcher Nationalität. Wir sind Mitglied im

Diakonischen Werk. Hinter unserem Unternehmensnamen steht ein biblisches

Hoffnungsbild: während Jesus einen Mann heilt, der taub und stumm ist, spricht

er das Wort „Hephata“. (Markus 7, 32-37)

In evangelischer Tradition arbeiten wir in der Jugendhilfe und der

Behindertenhilfe, in der Rehabilitation Suchtkranker, in Psychiatrie und

Neurologie, in der Heilpädagogik, der Wohnungslosenhilfe, in der Pflege und

Betreuung von Senioren, in Förderschulen und der beruflichen Bildung.

Wir bilden Mitarbeitende für verschiedene Berufe der sozialen und pflegerischen

Arbeit, auch in Kooperation mit der Evangelischen Fachhochschule Darmstadt,

aus. Wir legen Wert auf eine theologisch-diakonische Qualifikation.

Hephata Diakonie beschäftigt aktuell mehr als 3.000 Mitarbeitende. Sie arbeiten

in unterschiedlichen Berufsfeldern, sind gut qualifiziert und entwickeln die

Leistungsangebote zukunftsorientiert weiter. Diakone und Diakoninnen und

Interessierte organisieren sich in der Diakonischen Gemeinschaft Hephata.

Hephata Diakonie ist in Hessen und angrenzenden Bundesländern tätig. Der Sitz

unseres Unternehmens ist seit Beginn in Schwalmstadt-Treysa.

Quelle: Pressemitteilung, 20.08.2020