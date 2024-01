Johannesbad Gruppe erweitert den Vorstand um Chief Visionary Officer (Pressemitteilung).

Markus Zwick übernimmt den Posten als Chief Visionary Officer (CVO). Johannesbad Gruppe, Johannesbad Holding SE & Co. KG, veröffentlicht: 22.04.2020 Die Holding der Johannesbad Gruppe erweitert zum 1. Mai 2020 das Vorstandsteam um Markus Zwick. Der 34-Jährige ergänzt als CVO (Chief Visionary Officer) den

bisherigen Vorstand mit Dr. York Dhein, CEO (Chief Executive Officer) und

Werner Weißenberger, CFO (Chief Finance Officer). Mit ihm engagiert sich die

Eigentümerfamilie des 1964 gegründeten Unternehmens nun wieder direkt im

operativen Geschäft der Gruppe. Die Johannesbad Gruppe vereint unter einem Dach

neben Fach- und Rehabilitationskliniken Einrichtungen für ambulante Therapie-

und Gesundheitsdienstleistungen sowie Zahnarztpraxen, Hotels und medizinische

Fachschulen. Mit rund 2.300 Mitarbeitern in Deutschland und Österreich zählt

die Johannesbad Gruppe zu einem der größten deutschen

Gesundheitsdienstleister.

Für die Zukunft des Familienunternehmens

„Als Innovationsberater war ich daran beteiligt, Großkonzerne fit für die

Zukunft zu machen“, erklärt Markus Zwick, der unter anderem für Google und SAP

gearbeitet hat. „Mit der Johannesbad Gruppe bin ich aufgewachsen“, sagt der

Sohn des Aufsichtsratsvorsitzenden, der als CVO einen Vertrag bis 2025 bekommt.

Die Zukunft der Johannesbad Gruppe hat er in den vergangenen sechs Jahren

bereits als Mitglied des Aufsichtsrats mitgestaltet. „Ich bringe mich jetzt in

dieser operativen Funktion noch stärker in die Gestaltung des Geschäfts und die

Weiterentwicklung unseres Familienunternehmens ein“, sagt Markus Zwick. Konkret

will er zunächst insbesondere die Digitalisierung im Gesundheitswesen und der

Johannesbad Gruppe wegweisend vorantreiben sowie gemeinsam mit Dr. York Dhein

und Werner Weißenberger die Gruppe neu auf- und einstellen für die

Herausforderungen und Chancen der kommenden Jahre. Der 34-Jährige ergänzt: „Als

einziges Familienmitglied im Vorstand liegt mir daran, das über zwei

Generationen mit viel Herzblut aufgebaute Unternehmen so in die Zukunft zu

führen, dass die nächste Generation der Familie genauso viel Freude daran hat

wie wir.“

Markus Zwick ist mit seinen Geschwistern Johannes (36) und Caroline (37) in Bad

Füssing und den USA aufgewachsen. Studiert hat er in den USA; Politische

Wissenschaften. In Schweden hat er anschließend seinen Master in

„Nachhaltigkeitswissenschaften“ absolviert.

Quelle: Pressemitteilung, 22.04.2020