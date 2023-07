Katholische Karl-Leisner-Trägergesellschaft (KKLE) bestätigt Vorsitzenden für weitere vier Jahre (KKLE).

Der Aufsichtsrat der Katholischen Karl-Leisner-Trägergesellschaft (KKLE) hat in seiner konstituierenden Sitzung Harald Schmidt als Vorsitzenden für die nächsten vier Jahre bestätigt; zu seinem Stellvertreter wurde Propst Johannes Mecking gewählt. Harald Schmidt wurde als Vorsitzender des

KKLE-Aufsichtsrates bestätigt. Harald Schmidt ist seit 2013 Mitglied des KKLE-Aufsichtsrates, dem er seit 2017 vorsteht. Er hat mehr als 30 Jahre Berufserfahrung im Gesundheitswesen. So

leitete er unter anderem als Partner bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers den Geschäftsbereich Gesundheitswesen und war

verantwortlich für die Beratung von Krankenhäusern, Krankenhausketten und

Universitätskliniken in ganz Deutschland.

„Ich freue mich sehr über die Wiederwahl und auf die Arbeit der nächsten vier

Jahre“, so Harald Schmidt. „Der Aufsichtsrat begleitet die Entwicklung der

Katholischen Karl-Leisner-Trägergesellschaft mit vielfältiger Expertise und

großer Erfahrung. Die Kontinuität und vertrauensvolle Zusammenarbeit sind dabei

ein großes Plus. In einem herausfordernden Umfeld haben wir große Aufgaben zu

bewältigen – darauf sind wir vorbereitet. Wir sind sehr gut aufgestellt.“

Neu im Aufsichtsrat der KKLE ist Werner Kemper, Geschäftsführer des Klinikums

Hochsauerland. Der Krankenhaus-Experte folgt auf Prof. Dr. Johannes Güsgen, der

dem Aufsichtsrat aus Altersgründen nicht mehr angehört.

Quelle: KKLE, 08.11.2021