Klinikleiter wechselt vom RKH Krankenhaus Bietigheim-Vaihingen zum Klinikverbund Südwest (Medienmitteilung).

Nach mehreren Jahren im Klinikmanagement der RKH Kliniken übernimmt Nicolai Stolzenberger, Klinikleiter des RKH Krankenhauses Bietigheim-Vaihingen, zum Jahreswechsel die Regionaldirektion der Krankenhäuser Leonberg und Herrenberg im Klinikverbund Südwest. Als einer von drei Regionaldirektoren im

Klinikverbund Südwest wird er dort die operative Führung der beiden Häuser

inklusive der laufenden Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen verantworten.

Nach seiner Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger (2007-2010)

absolvierte er das Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt

Gesundheitsmanagement (2012-2015) an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in

Stuttgart in Verbindung mit der Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim. Anschließend

durchlief er ab 2016 das zweijährige Management-Traineeprogramm zur Entwicklung

von Führungskräften bei den RKH Kliniken. Er war dabei als Referent in der

Regionaldirektion der Region Mitte eingesetzt, zu der die Kliniken

Ludwigsburg-Bietigheim und die Orthopädische Klinik Markgröningen zählten.

Danach war er in den RKH Enzkreis-Kliniken als Referent der Regionaldirektion

in Mühlacker tätig. In dieser Zeit konnte Stolzenberger bereits erste

Erfahrungen im Krankenhausmanagement sammeln. Berufsbegleitend hat er parallel

seinen Masterabschluss am Center for Advanced Studies (CAS) am Bildungscampus

Dieter Schwarz in Heilbronn absolviert.

Seit dem 1. April 2018 hat Nicolai Stolzenberger dann die Position des

Klinikleiters an der Spitze des RKH Krankenhauses Bietigheim-Vaihingen inne und

unterstützt damit die Regionaldirektion der RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim

vor Ort im RKH Krankenhaus Bietigheim-Vaihingen. Während seiner Zeit in

Bietigheim hat der junge Klinikmanager mehrere, teils sehr große und

verantwortungsvolle Projekte begleitet. Dazu zählen die bauliche

Weiterentwicklung des Klinikstandorts, die Neustrukturierung der Inneren

Medizin mit Umzug der Geriatrie, der eigenständigen Klinik für Kardiologie, die

Etablierung der Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie

sowie das Vorantreiben der Digitalisierung mit dem Pilotprojekt der

Elektronischen Patientenakte (EPA) in Bietigheim.

Professor Dr. Jörg Martin, RKH Kliniken-Geschäftsführer, Anne Matros,

Regionaldirektorin der RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim, und die Ärztlichen

Direktoren im RKH Krankenhaus Bietigheim-Vaihingen bedankten sich für die

herausragende Leistung und wünschten ihm für die neue berufliche

Herausforderung nur das Beste.

Quelle: Medienmitteilung, 08.12.2021