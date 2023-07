Klinikum Dortmund: Positives Jahresergebnis zum neunten Mal in Folge

Klinikum Dortmund: Konzern-Plus von rund 1,25 Millionen Euro für 2021 (Pressenachricht).

Das Klinikum Dortmund hat das Geschäftsjahr 2021 und damit seine Bilanz zum neunten Mal in Folge mit einem positiven Ergebnis abschließen können. Im Zuge der Aufsichtsratssitzung am 24.

Juni 2022 konnte der neue Vorsitzende der Geschäftsführung Marcus Polle ein Konzern-Plus von rund 1,25 Millionen Euro für

2021 vermelden. Dies sei eine Rarität in der deutschen Kliniklandschaft, gerade

in der Pandemie, sagt Polle, der seit dem 1. Januar 2022 für das Klinikum

Dortmund verantwortlich ist. In diesem Zusammenhang dankte er seinem Vorgänger

Rudolf Mintrop, der Ende 2021 in den Ruhestand gegangen war. „Was das Klinikum

und seine Mitarbeitenden in den zurückliegenden Jahren erreicht haben, macht

zurecht stolz und hat weit über die Grenzen der Region für positives Aufsehen

gesorgt“, so Polle.



Dieser Teamgeist stimme ihn zuversichtlich, dass die bevorstehenden

Herausforderungen gemeistert werden. Mit Blick auf die noch laufenden

Bauprojekte des Klinikums – allem voran der Innenausbau des bald zu eröffnenden

Anbaus am Standort Mitte sowie die Planungen für die Kinderklinik – bereiten

dem Klinikum-Chef vor allem die Preise im Baumittel- und Rohstoffmarkt einige

Sorgen, die im Fahrwasser von Pandemie und Krieg nahezu wöchentlich steigen.

„Unsere Bau-Arbeiten ziehen sich durch weltweit unterbrochene Lieferketten und

einen zum Teil eklatanten Bauteil-Mangel hin, was zusätzliche Kosten

verursachen wird“, sagt Polle.

Bauprojekte der jüngsten Vergangenheit und Zukunft

„Gleichzeitig sind wir stolz auf die Bauprojekte der jüngsten Vergangenheit. So

konnte im April das neue OP-Zentrum Nord mit einem Investitionsvolumen von 25

Mio. Euro in Betrieb gehen, in der letzten Woche wurde die neue Dialyseeinheit

in Mitte in Betrieb genommen, dies bedeutet Einzugsbeginn in den umfangreichen

Erweiterungsbau in Mitte“, so Polle. Darüber hinaus konnte der Startschuss für

den Neubau an der Alexanderstraße gegeben werden. Hier soll v.a. die Schule für

Gesundheitsberufe eine Erweiterung erfahren. Außerdem sind dort Praxisräume

geplant; über die Möglichkeiten der Anbindung einer Kita wird noch final

entschieden. Auch dem bundesweiten Trend hin zu mehr ambulanten Behandlungen

wolle man baulich nachkommen. Deshalb ist nach der Eröffnung des OP-Neubaus

(April 2022) am Klinikum-Standort Nord nun am Standort Mitte ein ambulantes

OP-Zentrum in Planung.

Mehr Zeit für die Patient:innen

Aber nicht nur Bauprojekte werden die Arbeit des neuen Vorsitzenden der

Geschäftsführung im Klinikum Dortmund prägen. „Wir müssen uns intensiv und

fortlaufend mit der digitalen sowie medizinischen Strategie des Hauses

beschäftigen“, sagt Polle. Digitale Lösungen werden unsere Zukunft in fast

allen Bereichen weiter begleiten und verändern, so der Klinikum-Chef: „Eine

weitere Optimierung unserer Prozesse steht dabei im Vordergrund. Wir wollen

dies nutzen, um den Kolleginnen und Kollegen wieder mehr Zeit für die

eigentliche Arbeit mit den Patientinnen und Patienten zu geben, digitale

Lösungen sollen unser Arbeitsleben einfacher machen.“

Kultur des Miteinanders

„Wir gestalten und setzen dies als Team um, dies ist und bleibt ein wichtiger

Baustein unserer Unternehmenskultur: Unsere Kultur des Miteinanders, aber auch

unser Anspruch als bester Arbeitgeber stehen für uns immer wieder im

Vordergrund. Wir haben in den letzten Jahren viele Auszeichnungen als

exzellentes Krankenhaus erhalten. Darauf sind wir stolz, ausruhen kann man sich

hier aber nicht. Wir arbeiten weiter an unserer Arbeitgebermarke, um als

kommunales Dortmunder Unternehmen für die Bürgerinnen und Bürger ein

hervorragender Partner sein zu können und die Daseinsfürsorge sicher zu

stellen“, sagt Polle.

Corona und die aktuelle Inflation beeinflusse alle in der Gesellschaft, als

Krankenhaus bilde man da keine Ausnahme. „Auf diese Veränderungen stellen wir

uns ein und finden die richtigen Antworten. Die Mannschaft ist gut aufgestellt,

die Motivation überall spürbar“, sagt Polle, der als gebürtiger Dortmunder

natürlich auch bekennender Fan des BVB ist.

Seit 28 Jahren im Gesundheitswesen

Polle ist seit 28 Jahren im Gesundheitswesen zuhause und hat unterschiedliche

Krankenhäuser bis zur universitären Maximalversorgung bei bedeutenden

freigemeinnützigen Trägern und Krankenhauskonzernen strategisch gut

positioniert in die Zukunft führen können. Zuletzt verantwortete er das

Städtische Klinikum Dresden, einer der großen Schwerpunktversorger in Sachsen.

QUelle: Pressenachricht, 27.06.2022