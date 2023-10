Klinikum Ingolstadt mit neuer Leitung der Unternehmenskommunikation (Pressemitteilung).

Das Klinikum Ingolstadt verstärkt Unternehmenskommunikation und Marketing. Der PR-Experte Hartmut Kistenfeger, 58, übernimmt am 15. September die Leitung dieses Bereichs sowie die Funktion des Pressesprechers und berichtet direkt an Geschäftsführerin Monika Röther sowie Geschäftsführer und Ärztlichen Direktor

Dr. Andreas Tiete.

Der PR-Experte mit Erfahrung im Gesundheitsbereich kommt vom Klinikum

Stuttgart, wo er die Unternehmenskommunikation in den vergangenen zwei Jahren

erfolgreich neu aufgebaut hat. Hartmut Kistenfeger besitzt einen langjährigen

journalistischen Hintergrund und war in leitender Position für das

Nachrichtenmagazin Focus tätig.

Das Klinikum Ingolstadt bietet als eines der größten kommunalen Krankenhäuser

in Bayern die Behandlung komplexer Krankheitsbilder in Wohnortnähe. Es gehört

zu den Vorreitern der Digitalisierung im Krankenhausbereich und fördert z.B.

anwendungsbezogene Forschung im Bereich Künstliche Intelligenz und Maschinelles

Lernen. Rund 3.500 Mitarbeiter behandeln jährlich mehr als 100.000 Patienten in

21 Kliniken und Instituten.

Die Geschäftsführung des Klinikums freut sich auf eine gute und vertrauensvolle

Zusammenarbeit.

Quelle: Pressemitteilung, 14.09.2020