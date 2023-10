Klinikum Region Hannover (KRH) mit neuem Leiter der Informationstechnologie (Pressemitteilung).

Achim Wellmann übernimmt die Leitung der Informationstechnologie. Zwar ohne Handschlag, aber dafür umso herzlicher begrüßt Barbara Schulte, KRH Geschäftsführerin Finanzen und Infrastruktur, den zukünftigen Bereichsleiter der Informationstechnologie Achim Wellmann. Zum 1. Januar 2021 tritt Achim Wellmann die Nachfolge

von Dr. Volker Hüsken als Leiter des Zentralbereichs Informationstechnologie im Klinikum Region Hannover

(KRH) an. Der 57jährige IT-Profi bringt umfangreiche Erfahrung und Wissen aus

einem breiten Spektrum von Branchen mit. 13 Jahre lang hat er beim

Drogerieunternehmen Rossmann die Digitalisierung der Handelskette begleitet und

gestaltet – zuletzt als Leiter der IT Deutschland und Mitglied der

Geschäftsleitung (CIO). Aktuell ist er seit zehn Jahren selbstständig als

Unternehmensberater mit den Schwerpunkten Modernisierungs- und

Digitalisierungsprojekte. „Wir haben uns bewusst für einen Nachfolger

entschieden, der eine hohe Expertise aus Branchen und Bereichen hat, die in der

Digitalisierung sehr weit vorangeschritten sind. Wir freuen uns sehr auf die

Zusammenarbeit mit Herrn Wellmann und auf die Impulse, die er dem Klinikum

Region Hannover geben wird“, unterstreicht Barbara Schulte, KRH

Geschäftsführerin Finanzen und Infrastruktur.

Dr. Volker Hüsken beendet seine Tätigkeit aus Altersgründen. Der gebürtige

Rheinländer ist 2012 als Bereichsleiter der Informationstechnologie ins KRH

gewechselt und hat diesen Bereich seitdem gesteuert und weiterentwickelt. „Wir

danken Herrn Dr. Hüsken für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Er hat

die IT im KRH über Jahre hinweg maßgeblich geprägt und auch in nicht ganz

einfachen Zeiten, wie beispielsweise aktuell der Corona-Krise, gemeinsam mit

seinen Mitarbeitern stets gute Lösungen für die Bedarfe der klinischen und

administrativen Bereiche bereitgestellt“, bedankt sich Schulte im Namen der

gesamten KRH Geschäftsführung.

Hüskens Nachfolger Wellmann hatte im Drogeriekonzern Rossmann von 1998 bis 2011

einen enormen Aufbau der IT mitgesteuert und gestaltet – von anfangs sieben

Mitarbeitern, die 480 Filialen betreuten, bis hin zu 85 Mitarbeitern und 1600

Filialen. Zentrale Aufgabe war die Prozessautomatisierung, sprich die

digitalisierte Bestellung und Warenlogistik. Der Start des ersten Online-Shops

von Rossmann (der Erste einer Drogeriekette in Deutschland), die Entwicklung

der Rossmann IT zum Servicepartner innerhalb des Unternehmens, Aufbau der

Abteilungen Softwareentwicklung und Qualitätssicherung, der Aufbau eines neuen

Rechenzentrums, Start einer Ausbildungsinitiative und viele weitere

erfolgreiche Projekte fallen ebenfalls in seine Zeit bei Rossmann.

2011 ist Wellmann als Selbstständiger in die Unternehmensberatung gewechselt

und hat in vielen Branchen erfolgreich Digitalisierungsprojekte begleitet und

gesteuert – vom Maschinenbau über Möbelhersteller bis hin zur pharmazeutischen

Industrie. „Die Herausforderungen sind oft ähnlich. Man muss sich schnell

hineindenken, die fachlichen Anforderungen abstrahieren und in IT-Wissen

transferieren“, so Wellmann. Mit seinem breiten Spektrum an Prozess- und

Digitalisierungserfahrung fühlt sich der gebürtige Bielefelder auch für die

neue Position im KRH gewappnet: „Die digitale Transformation der

Prozesslandschaft des KRH ist eine Herausforderung, bei der sowohl eine

klinische Fachlichkeit als auch IT-Wissen gefragt ist und in die ich meine

Erfahrung mit Digitalisierung einbringen werde.“ Für Wellmann war es eine

bewusste Entscheidung, aus der Selbstständigkeit wieder zurück in eine leitende

Position in einem Großunternehmen zu wechseln: „Ich wollte beruflich in die

Region Hannover zurück und die Möglichkeit, in verantwortungsvoller Position

den digitalen Wandel eines großen und für die Region wichtigen Unternehmens

mitzugestalten ist für mich eine echte Herzensaufgabe, auf die ich mich sehr

freue.“

Vor seiner Zeit bei Rossmann hat Wellmann eine Ausbildung zum Kaufmann im Groß-

und Außenhandel, ein Studium der Wirtschaftsinformatik sowie ein weiteres

Studium in Informationsmanagement abgeschlossen.

Auch privat ist Wellmann in der Region Hannover zu Hause, genauer gesagt in

Ronnenberg. Seine Frau und er sind naturverbunden, ihre Freizeit verbringen

beide gerne mit ihren beiden Magyar Vizla-Hunden mit Spaziergängen und

Wanderungen und engagieren sich in ökologischen Projekten.

Quelle:Pressemitteilung, 28.10.2020